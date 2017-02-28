По новым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель сможет отказывать сотруднику в обеде.

Это коснётся граждан, которые работают не более четырёх часов в день. Также теперь начальник обязан предоставлять неполный рабочий день либо рабочую неделю по соглашению беременным, одному из родителей (опекунов, попечителей) ребёнка до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет, сотруднику, ухаживающему за больным членом семьи.

Россиянам теперь по-другому рассчитают оплату за работу в выходные. Раньше человек, выйдя в нерабочий день на смену даже на несколько часов, получал отгул или оплату как за полный день в двойном размере. С внесением поправок граждане получат деньги в двойном размере или другую компенсацию за фактически отработанные в выходной день часы.

При подсчёте сверхурочных теперь не учитывают работу в выходной или праздничный день. Например, если человек вышел на 11 часов не в свою смену, ему, во-первых, компенсируют в двойном размере 8 часов, и также остальные 3.

Раньше в этом пункте возникали спорные моменты. С одной стороны, работа в выходной день должна была оплачиваться в повышенном размере. С другой стороны, к работе больше 8 часов тоже применяли это правило. Но теперь просто всё отработанное в выходной день время посчитают по двойному тарифу, сообщает Novokuznetsk.su.

Также по новым правилам сотрудник может трудиться на условиях неполного рабочего времени в ненормированный рабочий день, только если в трудовом договоре установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Полный текст документа можно почитать здесь.