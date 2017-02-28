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Отказ в обеде и новая оплата сверхурочных: в России изменили Трудовой кодекс

Сегодня 10:25
1753
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Marxmsp.ru

По новым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель сможет отказывать сотруднику в обеде.

Это коснётся граждан, которые работают не более четырёх часов в день. Также теперь начальник обязан предоставлять неполный рабочий день либо рабочую неделю по соглашению беременным, одному из родителей (опекунов, попечителей) ребёнка до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет, сотруднику, ухаживающему за больным членом семьи.

Россиянам теперь по-другому рассчитают оплату за работу в выходные. Раньше человек, выйдя в нерабочий день на смену даже на несколько часов, получал отгул или оплату как за полный день в двойном размере. С внесением поправок граждане получат деньги в двойном размере или другую компенсацию за фактически отработанные в выходной день часы.

При подсчёте сверхурочных теперь не учитывают работу в выходной или праздничный день. Например, если человек вышел на 11 часов не в свою смену, ему, во-первых, компенсируют в двойном размере 8 часов, и также остальные 3.

Раньше в этом пункте возникали спорные моменты. С одной стороны, работа в выходной день должна была оплачиваться в повышенном размере. С другой стороны, к работе больше 8 часов тоже применяли это правило. Но теперь просто всё отработанное в выходной день время посчитают по двойному тарифу, сообщает Novokuznetsk.su.

Также по новым правилам сотрудник может трудиться на условиях неполного рабочего времени в ненормированный рабочий день, только если в трудовом договоре установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Полный текст документа можно почитать здесь.

Комментарии 6
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Виктор
18 0
Строгость законов не обязывает к их исполнению. Не видел ни одного приговора по серым зарплатам, а тем более за не оплаченную переработку.
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я
10 0
Трудовой кодекс сейчас никто не чтит.
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5 0
Че-то так и не понятно, какие изменения-то?
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Добрые люди говорят...
8 0
Трудовой кодекс сейчас никто не чтит.
...так же как и его авторов и тех, кто его утвердил!
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Прохожий
3 0
Трудовой кодекс сейчас никто не чтит.
Трудовой кодекс чтут когда неудобного работника нужно вышвырнуть на улицу.Махом статью подберут.
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Okcана И. 156
0 0
авда есть последствия.влияющие на фигуру у меня сиеста 3 часа в день.
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