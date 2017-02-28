В Кузбассе ищут участников для нового реалити-шоу.

Телеканал «Мой город» объявил о начале кастинга на 2-ой сезон проекта «Райские каникулы».

В этом году организаторы расширяют границы и ищут не только фотографов, моделей, блогеров и фитоняшек, но и учителей, врачей, инженеров, строителей, а также представителей других профессий, — сообщает пресс-служба Кемеровской области.

Название глухой деревни, в которую на этот раз отправятся участники проекта, не раскрывается.

Чтобы стать героем шоу, необходимо отправить свою анкету на адрес leto@1kmg.ru. В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, возраст, профессию. Обязательно нужно приложить фотографию, либо отправить видеопрезентацию.

Первый сезон проекта стартовал летом 2016 года. Тогда 11 человек — представителей самых модных творческих профессий — две недели выживали в глухой деревне Арышево в Яйском районе, вдали от цивилизации, без средств связи, комфорта и элементарных удобств. Каждый день они под прицелами видеокамер проходили испытания: гонялись за свиньями, катали 400-килограммовые тюки сена, пололи картошку под палящим солнцем, носили воду в коромысле. Победитель получил путёвку на море.