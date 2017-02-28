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#ДЕНЬГОРОДА
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Кузбассовцев зовут на «райские каникулы» в глухой деревне

Сегодня 10:30
1181
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vedomir.info

В Кузбассе ищут участников для нового реалити-шоу.

Телеканал «Мой город» объявил о начале кастинга на 2-ой сезон проекта «Райские каникулы».

В этом году организаторы расширяют границы и ищут не только фотографов, моделей, блогеров и фитоняшек, но и учителей, врачей, инженеров, строителей, а также представителей других профессий, — сообщает пресс-служба Кемеровской области.

Название глухой деревни, в которую на этот раз отправятся участники проекта, не раскрывается.

Чтобы стать героем шоу, необходимо отправить свою анкету на адрес leto@1kmg.ru. В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, возраст, профессию. Обязательно нужно приложить фотографию, либо отправить видеопрезентацию.

Первый сезон проекта стартовал летом 2016 года. Тогда 11 человек — представителей самых модных творческих профессий — две недели выживали в глухой деревне Арышево в Яйском районе, вдали от цивилизации, без средств связи, комфорта и элементарных удобств. Каждый день они под прицелами видеокамер проходили испытания: гонялись за свиньями, катали 400-килограммовые тюки сена, пололи картошку под палящим солнцем, носили воду в коромысле. Победитель получил путёвку на море.

Комментарии 9
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Читатель
14 0
Что-то приз так себе...Видно поэтому там всего 11 человек было...
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((
13 0
В советские времена большинство студентов так проводили целый месяц "на картошке". Как-то отправили нас в глухую татарскую деревню на уборку сахарной свеклы. Там даже электричества не было. В общем, настоящие "райские каникулы". Правда, заплатили неплохо - по 80 руб., сумасшедшие деньги для студента по тем временам. Можно было и на море съездить, если бы не учеба.
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123
12 1
надо колхозника митрича туда отправить. будет стайку с курями охранять и рассуждать о величии путина и мощной мощи искандеров.
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123
3 0
В советские времена большинство студентов так проводили целый месяц "на картошке". Как-то отправили нас в глухую татарскую деревню на уборку сахарной свеклы. Там даже электричества не было. В общем, настоящие "райские каникулы". Правда, заплатили неплохо - по 80 руб., сумасшедшие деньги для студента по тем временам. Можно было и на море съездить, если бы не учеба.
Ха! Тогда была справедливая система оплаты труда и нормы все грамотно рассчитаны.
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Дон Хенаро 43398
5 0
надо колхозника митрича туда отправить. будет стайку с курями охранять и рассуждать о величии путина и мощной мощи искандеров.
Поддерживаю))) Можно еще и Алекса до кучи..а то с кем ему под рюмку путинки рассуждать о мощах искандеров))))
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123
1 0
Дон Хенаро:
Поддерживаю))) Можно еще и Алекса до кучи..а то с кем ему под рюмку путинки рассуждать о мощах искандеров))))
Алекса надо сначала экстрадировать. Да и алекс уже пожил на буржуйских харчах, он за путевку не поедет навоз месить. Сегодня можно слетать в турцию за 25 рублей. Это копейки для алекса.
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Не важно
2 1
Дон Хенаро:
Поддерживаю))) Можно еще и Алекса до кучи..а то с кем ему под рюмку путинки рассуждать о мощах искандеров))))
И тебя в довесок. Лучшеб делом занялся, чем тут сидеть Алешеньку своего нахваливать. Постоянно ныть как все вокруг плохо, но ничего для изменения не делать. Только Алешку форсить.
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.
0 0
Алешеньку уже никто не форсит. Все прекрасно понимают, что алешенька троль и вбрасывает на вентик за путина.
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