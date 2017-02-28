Кемеровчанин попросил мэра Кемерова Илью Середюка на сайте «Банк идей» сделать старый мост пешеходным.

Глава города ответил — хотя мост и никак не используют, открыть его для пешеходов нельзя по закону.

«Согласно действующему законодательству, мост — это единое дорожное инженерно-строительное сооружение, состоящее из комплекса взаимосвязанных элементов и имеющее конкретно определенное назначение — временное пребывание людей или транспортных средств в целях преодоления препятствия, в том числе водного», — рассказал Илья Середюк.

Горожанин также предлагал оборудовать мост велосипедными дорожками. В ответ на это мэр сказал, что пожелания учтут в рамках концепции «Обеспечение системы велосипедного движения в городе Кемерово».

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