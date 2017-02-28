Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

Погода удивит россиян аномальными перепадами температур

Сегодня 11:09
1254
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
stolicaonego.ru

В России в ближайшие десять лет ожидаются аномальные перепады температур.

Летом возможны заморозки, зимой — резкое потепление. Такие прогнозы дал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет novokuznetsk.su.

По его словам, в климатических характеристиках сейчас превалирует изменчивость. Глобальное потепление приведёт не к тотальной жаре, а к волнообразным изменениям. Всё чаще в России будут дуть холодные арктические ветра.

Нормальные средние температуры ожидаются всё реже, а вот чередование дождливых и засушливых периодов — всё больше.

Ранее ВашГород.ру сообщал об аномальной жаре в Сибири и о прогнозе погоды на июль в Кузбассе.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
свиноматко
10 0
печет так, что у меня сало уже растаяло, когда дождик?
ответить
аватар
serega3308 988
12 0
печет так, что у меня сало уже растаяло, когда дождик?
нафиг дождик скорей бы снег!!!
ответить
аватар
свиноматко
1 0
serega3308:
нафиг дождик скорей бы снег!!!
снег-то на Ў летом?
ответить
аватар
свиноматко
2 0
пойду сейчас на фонтан, купаться буду.
а то совсем чота запеклося у меня.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ