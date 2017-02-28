В России в ближайшие десять лет ожидаются аномальные перепады температур.

Летом возможны заморозки, зимой — резкое потепление. Такие прогнозы дал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет novokuznetsk.su.

По его словам, в климатических характеристиках сейчас превалирует изменчивость. Глобальное потепление приведёт не к тотальной жаре, а к волнообразным изменениям. Всё чаще в России будут дуть холодные арктические ветра.

Нормальные средние температуры ожидаются всё реже, а вот чередование дождливых и засушливых периодов — всё больше.

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