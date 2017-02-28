Московские мороженщики переживают кризис — их продукция не пользуется спросом в столице из-за аномальных холодов, зато выручает Сибирь, в которой погода бьёт все температурные рекорды.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в центральной части России в этом году продажи мороженого упали в несколько раз. Как заявил директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин, снижение спроса компенсируется поставками мороженого в Сибирь, куда пришла жара, а также в Китай.

Несмотря на это, московские склады всё равно остаются переполнены мороженым. Чтобы распродать товар, мороженщики используют любые массовые мероприятия, а также ожидают хорошей погоды.

Добавим, что в Новосибирской области жара побила полувековой рекорд: в воскресенье столбик термометра в Новосибирске показал плюс 33 градуса, а в Искитиме — плюс 36 градусов. Как уже писал ВашГород.ру, жара немного ослабнет к пятнице, когда в регион придут ливни и грозы.