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#ДЕНЬГОРОДА
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Столичные компании массово сбывают мороженое в жаркую Сибирь

Сегодня 11:21
837
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.huffpost.com

Московские мороженщики переживают кризис — их продукция не пользуется спросом в столице из-за аномальных холодов, зато выручает Сибирь, в которой погода бьёт все температурные рекорды.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в центральной части России в этом году продажи мороженого упали в несколько раз. Как заявил директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин, снижение спроса компенсируется поставками мороженого в Сибирь, куда пришла жара, а также в Китай.

Несмотря на это, московские склады всё равно остаются переполнены мороженым. Чтобы распродать товар, мороженщики используют любые массовые мероприятия, а также ожидают хорошей погоды.

Добавим, что в Новосибирской области жара побила полувековой рекорд: в воскресенье столбик термометра в Новосибирске показал плюс 33 градуса, а в Искитиме — плюс 36 градусов. Как уже писал ВашГород.ру, жара немного ослабнет к пятнице, когда в регион придут ливни и грозы.

Комментарии 7
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Бусина
20 1
Аха, мороженное на пальмовом маслице.........травитесь!!!
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э
11 0
Аха, мороженное на пальмовом маслице.........травитесь!!!
Это точно. Да еще и ценник шопесдец )) Продаваны совсем охренели 300% накрутка.
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квася
8 0
...А когда то новокузнецкое мороженое ценилось, и цены на него были более чем низкие.
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Дикий Прапор
6 0
...А когда то новокузнецкое мороженое ценилось, и цены на него были более чем низкие.
Аха, в 80-е стаканчик был по 10 копеек, а брикет был по 15 копеек. Вкуснотища. А если тархун завезли, то это был вообще праздник для меня!
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жительница
1 0
Аха, в 80-е стаканчик был по 10 копеек, а брикет был по 15 копеек. Вкуснотища. А если тархун завезли, то это был вообще праздник для меня!
Рожок стоил 15 копеек, эскимо-11 коп.,ленинградское -22 коп. Обожала рожки. Было вкусно и дешево, а что сейчас?
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Okcана И. 156
3 0
Рожок стоил 15 копеек, эскимо-11 коп.,ленинградское -22 коп. Обожала рожки. Было вкусно и дешево, а что сейчас?
тогда и Вы были моложе.возможно и Вас обожали. А я асфальтобетонная жаба. с вытекающими последствиями
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Покупатель
2 0
Рожок стоил 15 копеек, эскимо-11 коп.,ленинградское -22 коп. Обожала рожки. Было вкусно и дешево, а что сейчас?
В Новокузнецке такого не продавалось.
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