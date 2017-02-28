Уровень безопасности оценивали сами жители.

Исследователи предложили респондентам оценить по шкале от 1 до 10 баллов справедливость утверждения «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток». Рейтинг на основе опроса россиян составили аналитики Domofond.ru.

Пальму первенства получил Грозный, набрав 8,7 балла. Второе и третье места рейтинга с результатом в 7,5 балла заняли Сочи и Нижневартовск.

В топ-10 самых безопасных городов также вошли Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ.

Наименее защищёнными чувствуют себя жители Перми, Балашихи, Нижнего Тагила, Челябинска, Саратова, Астрахани, Читы, Омска, Волгограда и Шахт. В этих городах средний балл оценки безопасности составил от 5,6 до 6,1. Среди проблем, которые влияют на общее ощущение безопасности, респонденты отметили плохое освещение улиц, агрессивных бездомных животных, уличную преступность.

Всего в опросе приняли участие 258,4 тысячи респондентов из всех регионов России. В рейтинг вошли 100 крупнейших российских городов. Средний уровень безопасности составил 6,8 балла.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о самых миролюбивых странах мира. В этом рейтинге Россия оказалась на одной из последних строчек.