Специалисты сайта HeadHunter опубликовали список из самых дорогих вакансий для рабочих, которые наниматели открыли в Кемеровской области в июне.
ВашГород.ру отобрал из них те, на какие вы ещё можете откликнуться.
В Кемерове ищут старшего мастера участка по ремонту оборудования ТЭЦ на полный день. Из требований — опыт работы более 6 лет и другие. Обещают официальное трудоустройство, соцпакет и зарплату от 50 000 до 70 000 рублей.
В Новокузнецке главный сварщик может получать от 45 000 рублей. Обязанности будущего работника — обеспечение и поддержание в рабочем состоянии сварочного, газорезательного, оборудования, машин термической резки, организация и руководство аналогичных работ и так далее. Требуют опыт работы от 2-х лет.
В Новокузнецке ищут исполнительного и коммуникабельного торгового представителя. Сотруднику придётся представлять интересы компании на вверенной территории, расширять и поддерживать клиентскую базу и так далее. Требуемый опыт работы — 1−3 года, зарплата — от 30 000 рублей.
Машинисту экскаватора в Кемерове обещают от 25 000 до 35 000 рублей. От соискателя требуют специального образования, удостоверения на право управления транспортным средством и стаж работы на такой же должности не менее 2-х лет.
В среднем рабочим в Кемеровской области предлагают зарплату 27 000 рублей, уточнили специалисты. Примечательно, что во втором квартале июня предложений для таких сотрудников стало больше на 103%.
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