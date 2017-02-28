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#ДЕНЬГОРОДА
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В Кузбассе ищут рабочих на зарплату до 70 000 рублей

Сегодня 12:10
924
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Специалисты сайта HeadHunter опубликовали список из самых дорогих вакансий для рабочих, которые наниматели открыли в Кемеровской области в июне.

ВашГород.ру отобрал из них те, на какие вы ещё можете откликнуться.

В Кемерове ищут старшего мастера участка по ремонту оборудования ТЭЦ на полный день. Из требований — опыт работы более 6 лет и другие. Обещают официальное трудоустройство, соцпакет и зарплату от 50 000 до 70 000 рублей.

В Новокузнецке главный сварщик может получать от 45 000 рублей. Обязанности будущего работника — обеспечение и поддержание в рабочем состоянии сварочного, газорезательного, оборудования, машин термической резки, организация и руководство аналогичных работ и так далее. Требуют опыт работы от 2-х лет.

В Новокузнецке ищут исполнительного и коммуникабельного торгового представителя. Сотруднику придётся представлять интересы компании на вверенной территории, расширять и поддерживать клиентскую базу и так далее. Требуемый опыт работы — 1−3 года, зарплата — от 30 000 рублей.

Машинисту экскаватора в Кемерове обещают от 25 000 до 35 000 рублей. От соискателя требуют специального образования, удостоверения на право управления транспортным средством и стаж работы на такой же должности не менее 2-х лет.

В среднем рабочим в Кемеровской области предлагают зарплату 27 000 рублей, уточнили специалисты. Примечательно, что во втором квартале июня предложений для таких сотрудников стало больше на 103%.

Комментарии 6
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Оксана Ы.
9 4
а я хочу быть депутатом и получать откаты. люди добрые, подскажите как мне этого достичь?
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1
5 0
Ключевые слова - может получать.. )))
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Okcана И. 156
0 0
а я хочу быть депутатом и получать откаты. люди добрые, подскажите как мне этого достичь?
ты писька
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Работодатель
0 1
Никто работать не хочет зп от 30 до 50. Никого
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Трудяга
0 0
Никто работать не хочет зп от 30 до 50. Никого
Я хочу. где
все это?
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Люди добрые
0 0
а я хочу быть депутатом и получать откаты. люди добрые, подскажите как мне этого достичь?
Танюха! Для начала сдёрни с этого форума!
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