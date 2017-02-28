Покупателей могут обмануть, выдавая старую продукцию за свежий улов.
Россельхознадзор призывает быть внимательными жителей Дальнего Востока, Сибири, западных регионов России. В управлении ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области сообщили, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась. И когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, «может произойти массовый вброс в свободную реализацию рыбы прошлого года под видом свежей».
Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.
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Ценники бы конские не ставили и не залеживалась бы продукция на складах
"Россельхознадзор рекомендует..."
А мы рекомендуем Россельхознадзору САМОМУ выполнять свою работу.
Оторвите задницу, пройдитесь по всем точкам продажи.
И сами проверяйте все необходимые документы.
А то молодцы - предупредили и можно дальше спать.
"Россельхознадзор рекомендует..."
А мы рекомендуем Россельхознадзору САМОМУ выполнять свою работу.
Оторвите задницу, пройдитесь по всем точкам продажи.
И сами проверяйте все необходимые документы.
А то молодцы - предупредили и можно дальше спать.
Так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих!