Покупателей могут обмануть, выдавая старую продукцию за свежий улов.

Россельхознадзор призывает быть внимательными жителей Дальнего Востока, Сибири, западных регионов России. В управлении ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области сообщили, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась. И когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, «может произойти массовый вброс в свободную реализацию рыбы прошлого года под видом свежей».

Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.