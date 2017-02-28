Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

Сибиряков предупредили о появлении некачественной рыбы в магазинах

Сегодня 12:34
676
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
disasfish.fi

Покупателей могут обмануть, выдавая старую продукцию за свежий улов.

Россельхознадзор призывает быть внимательными жителей Дальнего Востока, Сибири, западных регионов России. В управлении ведомства по Приморскому краю и Сахалинской области сообщили, что лососевая путина на Камчатке и на Сахалине уже началась. И когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, «может произойти массовый вброс в свободную реализацию рыбы прошлого года под видом свежей».

Как показывает практика, не все уловы прошлого года проданы. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на морозильных складах, дожидаясь продажи, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Дон Хенаро 43398
16 0
Ценники бы конские не ставили и не залеживалась бы продукция на складах
ответить
аватар
не важно
0 5
Дон Хенаро:
Ценники бы конские не ставили и не залеживалась бы продукция на складах
Бы, да кабы. Иди работай, бездельник! Тогда и на рыбу будет хватать.
ответить
аватар
*
15 0
"Россельхознадзор призывает..."
"Россельхознадзор рекомендует..."

А мы рекомендуем Россельхознадзору САМОМУ выполнять свою работу.
Оторвите задницу, пройдитесь по всем точкам продажи.
И сами проверяйте все необходимые документы.

А то молодцы - предупредили и можно дальше спать.
ответить
аватар
Надежда
8 0
РоспотребНенадзор расписался в своей беспомощности-только предупреждает,что рыба тухлая,что фальсификат молочных продуктов 80%.А где контроль?Полная атрофия или сращение с бизнесом.
ответить
аватар
Okcана И. 156
0 0
эту тухлятину . зимой сбывают в пивнухах.а летом . зачем парится.сами на дачах закоптите.поджарите и т.д.
ответить
аватар
Гыыыыы!
0 0
"Россельхознадзор призывает..."
"Россельхознадзор рекомендует..."

А мы рекомендуем Россельхознадзору САМОМУ выполнять свою работу.
Оторвите задницу, пройдитесь по всем точкам продажи.
И сами проверяйте все необходимые документы.

А то молодцы - предупредили и можно дальше спать.
Так там одни тётеньки толстозадые сидят, да и дяденьки у них не разгонятся. Им в п а д л у бегать! А и так получат, по любому, свою зарплату.
Так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ