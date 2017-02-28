Квартиры за 1,5 миллиона рублей в новостройках Новосибирска предложили купить новокузнечанам на выгодных условиях.
Не секрет, что многие новокузнечане переезжают или просто инвестируют в жильё в Новосибирске. Поэтому застройщики проводят активные кампании по привлечению новокузнечан на рынок недвижимости Новосибирска.
Один из крупнейших застройщиков Новосибирска провёл в Новокузнецке встречу с риелторами, представителями Сбербанка и журналистами. Естественно, на встрече говорилось о преимуществах покупки квартир у Сибакадемстроя. Но несмотря на немного «рекламный» формат диалога — можно почерпнуть много интересной информации о выгодных предложениях и акциях.
Так, в строящемся микрорайоне «Европейский берег», который располагается всего в 10 минутах от метро «Речной вокзал», можно приобрести однокомнатную квартиру от 1 миллиона 550 тысяч рублей, двухкомнатную — от 2 миллионов 870 тысяч рублей.
Кроме того планировки квартир настолько сделаны с умом, что некоторым кузбасским застройщикам до этого ещё далеко. Так, например, Однокомнатная квартира площадью 40 кв. м. выглядит вполне как двухкомнатная с отдельной спальней из-за того. что гостинная и кухня объединены, и отсутствуют бесполезные коридорные пространства.
«Есть у нас беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Она идёт с фиксацией цены без удорожания — соответственно предполагает ежемесячные или ежеквартальные платежи, причём они могут быть дифференцированы. Это актуально для тех, кто реализует свою квартиру в Новокузнецке. Человек выбирает квартиру, фиксируется стоимость, заключает договор, соответственно вносит первоначальный взнос, а остаток идёт в рассрочку и параллельно идёт реализация своей недвижимости», — сообщили в ходе презентации специалисты Сибакадемстроя.
Риелторы отмечают, что новокузнечане активно вкладываются в покупку квартир в Новосибирске, тем более, что в Новокузнецка на рынке недвижимости продолжается устойчивое падение.
Директор АН «Первая линия» Наталья Вальтфогель разделила клиентов на покупку квартир в Новосибирске на несколько категорий. Первая — те клиенты, кто хочет переехать в другой город, но пока не готовы к переезду. В этому случае для них подойдёт вариант, когда они могут взять ипотеку, в большей степени оплатить её и уже после сдачи дома переехать.
«Вторая категория — люди, которые планирует будущее своих детей, и даже если потом они будут учиться в Москве или Питере, вложится в новосибирскую новостройку всё равно выгоднее, чем купить квартиру в Новокузнецке. Аренда в Новосибирске в разы выше, чем в Новокузнецке, поэтому можно до наступления совершеннолетнего возраста ребёнка сдавать жильё в аренду.
Третья категория — это инвесторы, которые размещают свои денежные средства на этапе старта продаж, на этапе фундамента. И по мере того, как дом достраивается перепродают квартиру уже с прибылью", — рассказала директор АН «Первая линия» Наталья Вальтфогель.
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