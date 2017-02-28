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В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

В Кузбассе из незаконного лагеря вывезли детей

Сегодня 12:49
868
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kingtur.ru

Роспотребнадзор по Кемеровской области нашёл в Таштаголе незаконный детский лагерь.

Речь идёт об «Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда». В нём круглосуточно находились 69 ребятишек от 7 до 15 лет. Однако организаторы нарушили ряд требований: не уведомили Роспотребнадзор за 2 месяца об открытии лагеря, количестве смен и детей, не сообщили, когда на территории потравят крыс и насекомых.

Пподтверждений, что место соответствует санитарным нормам, в Роспотребнадзор не предоставили. Помимо этого, в лагере отсутствовал врач, а у детей не было необходимых медицинских документов.

Работу лагеря остановили, а всех ребятишек забрали родители. На юридическое лицо завели протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». А два должностых лица ответят за нарушение санитарным требований к условиям отдыха детей. Наказание им определит Таштагольский суд.

С родителями сейчас беседуют о возмещении ущерба и морального вреда.

Напомним, недавно в детском лагере под Новосибирском массово заболели дети. Проверка показала, что это произошло по вине сотрудника пищеблока.

Комментарии 1
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Okcана И. 156
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яч оксанка -жирная засранка
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