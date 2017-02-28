Роспотребнадзор по Кемеровской области нашёл в Таштаголе незаконный детский лагерь.
Речь идёт об «Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда». В нём круглосуточно находились 69 ребятишек от 7 до 15 лет. Однако организаторы нарушили ряд требований: не уведомили Роспотребнадзор за 2 месяца об открытии лагеря, количестве смен и детей, не сообщили, когда на территории потравят крыс и насекомых.
Пподтверждений, что место соответствует санитарным нормам, в Роспотребнадзор не предоставили. Помимо этого, в лагере отсутствовал врач, а у детей не было необходимых медицинских документов.
Работу лагеря остановили, а всех ребятишек забрали родители. На юридическое лицо завели протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». А два должностых лица ответят за нарушение санитарным требований к условиям отдыха детей. Наказание им определит Таштагольский суд.
С родителями сейчас беседуют о возмещении ущерба и морального вреда.
Напомним, недавно в детском лагере под Новосибирском массово заболели дети. Проверка показала, что это произошло по вине сотрудника пищеблока.
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