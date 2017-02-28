Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию новосибирского боксёра Миши Алояна. Одной медалью Олимпиады-2016 у России теперь стало меньше.
О нашумевшей истории с серебряной медалью ВашГород.ру писал не раз. Мишу Алояна лишили медали из-за допинга ещё в декабре, но он решил бороться за свою награду до последнего. Спортсмен подал апелляцию, а в Новосибирске составили петицию с требованием вернуть заслуженное серебро.
Сейчас суд принял окончательное решение — и спортсмен с ним согласился, пишет Сиб. фм со ссылкой на ТАСС.
«Нет смысла с кем-то враждовать, и я не хотел бы, чтобы у других спортсменов, а также Олимпийского комитета России и Минспорта были проблемы. Поэтому сделаем всё, что требуется, а эмоции лучше оставить», — цитирует издание спортсмена.
Как добавил тренер боксёра Эдуард Кравцов, Миша Алоян был готов к такому решению, и на дальнейшей его карьере лишение медали не отразится. В планах — Олимпиада в Токио — 2020, а ближайший бой в профи пройдёт уже 22 июля.
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