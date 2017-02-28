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#ДЕНЬГОРОДА
В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

Законно ли собирать с горожан деньги за пляж — вопрос дня

Сегодня 13:15
686
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Постоянный читатель ВашГород.ру обратился в редакцию с вопросом, почему некие лица собирают с горожан по 50 рублей на въезде в «Водный».

«На вопрос „на каком основании?“ мне показали какую-то бумажку на двери, с номером договора аренды. Мне совсем непонятно: чтобы взять в аренду участок земли, должен быть владелец этой земли, если владелец земли — администрация города, то на каком основании она сдаёт в аренду землю у водоёмов общего пользования? Если у же там частный собственник, то почему земля у водоёма общего пользования была ему продана?» — спрашивает новокузнечанин.

Читатель предлагает также рассмотреть вопрос с юридической точки зрения:

«Может быть, среди читателей есть юристы, которые подробно пояснят, разрешает ли статья 6 „Водные объекты общего пользования“ вести такие сборы или нет».

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 9
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Strange
1 0
Не первый год же вроде такая байда, вг даже писал уже. там прокуратура выясняла все.
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Кр
0 6
ТАм же вроде были туалеты, и другое.... а кто-то же должен обслуживать, значит надо платить
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дорогая передача
0 11
у вас кончилась фантазия в придумывании имен вопрошающих?
предлагаю - Алоизий Магарыч.
Которому не зазорно погуглить что-то типа " пляж водный новокузнецк", глядишь и урвет по скидке аренду вип-юрты с мангалом, красной дорожкой до водной глади, и хором цыган - к нам приехал, к нам приехал Алоизий дарагой.

И все это по баснословно низкой цене, чуть дороже чем, скажем, посещение пляжа в Таиланде или еще в какой Анталии.
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аватар
варя
0 4
хочу принять ислам и выйти замуж за осла ахметов просьба не беспокоить
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аватар
Был в Таиланде
3 0
у вас кончилась фантазия в придумывании имен вопрошающих?
предлагаю - Алоизий Магарыч.
Которому не зазорно погуглить что-то типа " пляж водный новокузнецк", глядишь и урвет по скидке аренду вип-юрты с мангалом, красной дорожкой до водной глади, и хором цыган - к нам приехал, к нам приехал Алоизий дарагой.

И все это по баснословно низкой цене, чуть дороже чем, скажем, посещение пляжа в Таиланде или еще в какой Анталии.
В Таиланде все пляжи бесплатные.
Приказ короля.
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аватар
был много где
0 0
В Таиланде все пляжи бесплатные.
Приказ короля.
бесплатные такае-же помойка.как и сыр в мышеловке
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аватар
ох и брешешь, дальше Водного был ли?
0 0
бесплатные такае-же помойка.как и сыр в мышеловке
прошлый год, Тай, Ко Самет - отличные, чистые, бесплатные пляжи с белым песком. Ни на одном пляже никто не тыкал договором аренды и не просил денег.
Еще немаловажный плюс - очень мало таких "был много где" которых.
ответить
аватар
е
0 0
прошлый год, Тай, Ко Самет - отличные, чистые, бесплатные пляжи с белым песком. Ни на одном пляже никто не тыкал договором аренды и не просил денег.
Еще немаловажный плюс - очень мало таких "был много где" которых.
услуги тату.наркота хот я за это у них смерть.150см ху соски ты прямь олигарх только для пегаса или анекс а оджному слабо тогда и пиесок увидишь без ******* в море
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