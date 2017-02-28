Постоянный читатель ВашГород.ру обратился в редакцию с вопросом, почему некие лица собирают с горожан по 50 рублей на въезде в «Водный».
«На вопрос „на каком основании?“ мне показали какую-то бумажку на двери, с номером договора аренды. Мне совсем непонятно: чтобы взять в аренду участок земли, должен быть владелец этой земли, если владелец земли — администрация города, то на каком основании она сдаёт в аренду землю у водоёмов общего пользования? Если у же там частный собственник, то почему земля у водоёма общего пользования была ему продана?» — спрашивает новокузнечанин.
Читатель предлагает также рассмотреть вопрос с юридической точки зрения:
«Может быть, среди читателей есть юристы, которые подробно пояснят, разрешает ли статья 6 „Водные объекты общего пользования“ вести такие сборы или нет».
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предлагаю - Алоизий Магарыч.
Которому не зазорно погуглить что-то типа " пляж водный новокузнецк", глядишь и урвет по скидке аренду вип-юрты с мангалом, красной дорожкой до водной глади, и хором цыган - к нам приехал, к нам приехал Алоизий дарагой.
И все это по баснословно низкой цене, чуть дороже чем, скажем, посещение пляжа в Таиланде или еще в какой Анталии.
предлагаю - Алоизий Магарыч.
Которому не зазорно погуглить что-то типа " пляж водный новокузнецк", глядишь и урвет по скидке аренду вип-юрты с мангалом, красной дорожкой до водной глади, и хором цыган - к нам приехал, к нам приехал Алоизий дарагой.
И все это по баснословно низкой цене, чуть дороже чем, скажем, посещение пляжа в Таиланде или еще в какой Анталии.
Приказ короля.
Приказ короля.
Еще немаловажный плюс - очень мало таких "был много где" которых.
Еще немаловажный плюс - очень мало таких "был много где" которых.