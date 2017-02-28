30 июня на вокзале торжественно запустят новый объект — буквы, воссоздающие цитату Владимира Маяковского о Новокузнецке.

Буквы разместят на крышах четырёх домов на привокзальной площади. Как мы уже писали, по вечерам они будут светиться.

Откроют новую достопримечательность с размахом. В 22.00 на площади выступит новокузнецкая рок-группа «Левый берег». В районе 22.40 начнётся творческая программа — артисты расскажут о временах Кузнецкстроя.

«В кульминации праздника ожившая фигура Владимира Маяковского исполнит фрагмент своего стихотворения и зажжёт новый городской арт-объект», — цитирует Novokuznetsk.su начальника Управления культуры Екатерину Носову.

Напомним, цитата Маяковского украшала город в советское время. Её убрали в девяностые годы.

«Исходя из собственного опыта, могу предположить, что это связано с двумя факторами. Во-первых, конструкция требовала определённого ремонта, а сферы ЖКХ и благоустройства в то время были почти сведены на нет, и, возможно, поэтому решили, что проще будет объект убрать. Во-вторых, это был советский лозунг, а в то время их уже начали считать крамольными, что тоже могло сыграть свою роль», — рассказал ВашГород.ру замдиректора по научной работе Новокузнецкого краеведческого музея Пётр Лизогуб.

Также в этот день в 18.00 откроют отремонтированный памятник Маяковскому. Торжественная программа начнётся в 18.00, а затем горожан зовут на советский фильм в «Октябре».