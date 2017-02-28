Сможете ли вы продать квартиру без риелтора — пройдите тест от ВашГород.ру
Сегодня 16:00
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Многие уверены, что продать свою собственную квартиру проще простого, достаточно разместить объявления в газетах и на интернет-площадках и покупатели польются к вам рекой.
Пройдите тест от ВашГород.ру и узнайте, сможете ли вы без помощи агентов недвижимости продать жилье.
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