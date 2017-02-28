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Сможете ли вы продать квартиру без риелтора — пройдите тест от ВашГород.ру

Сегодня 16:00
533
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Будудома.ру

Многие уверены, что продать свою собственную квартиру проще простого, достаточно разместить объявления в газетах и на интернет-площадках и покупатели польются к вам рекой.

Пройдите тест от ВашГород.ру и узнайте, сможете ли вы без помощи агентов недвижимости продать жилье.

Комментарии 4
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Анонимный пользователь
13 1
5 из 5. Ну всё, пойду работать риелтором)
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Димаха Трейдер
6 2
Ответил на все правильно кроме первого .. Но я считаю что на первый вопрос тоже ответил правильно ибо считаю, что цену нужно указывать обязательно выше рыночной ..
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Алексей
2 0
Ответил на все правильно кроме первого .. Но я считаю что на первый вопрос тоже ответил правильно ибо считаю, что цену нужно указывать обязательно выше рыночной ..
И зависнит она у тебя на долго!!!
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