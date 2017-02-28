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В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

Как будем отдыхать в 2018 году

Сегодня 16:17
775
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В 2018 году у россиян будет 28 выходных дней.

На Новый год нас ждут десятидневные каникулы — с 30 по 8 число. 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, так что выходные перенесут на 9 марта и 2 мая.

Выходные с субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенесут на понедельники 20 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Итого, помимо новогодних каникул, мы будем отдыхать 23−25 февраля, 8−11 марта, 29−2 мая. Дню Победы отвели один выходной — среду 9 мая. В честь Дня России граждан освободят от работы с 10 по 12 июня. А ко Дню Народного единства нам приготовили выходные с 3 по 5 число.

В 2017 году мы уже отгуляли большую часть своих выходных. Следующие будут в ноябре — с 3 по 6 число. 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье.

Комментарии 3
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Читатель
4 1
На дворе июнь, а вы уже про новогодние каникулы...
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Okcана И. 160
0 0
а мне насрать.я буду на своем куске ас фальта по пляжам ле тать
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Андрей
0 0
Как прожить этот год,вот это интересно
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