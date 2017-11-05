Длительное отсутствие губернатора на работе обсуждают дома, на улице, в соцсетях.

Версий, что случилось с главой региона, много. Но все рассуждения и предположения сводятся к одному, главному вопросу: что будет с областью, если Аман Тулеев решит покинуть пост губернатора.

О затянувшемся отпуске

22 мая пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила: губернатор уходит в отпуск сроком на 10 дней. После этого наступило затишье. К середине июня стало известно, что Аман Тулеев продлил отпуск ещё на несколько дней — до 16 июня. Накануне появилась информация о повторном продлении отпуска губернатора. Причём, на неопределённый срок.

О версиях

Представители официальных структур подробно не комментируют причины затянувшегося отпуска главы региона, ограничиваясь лишь односложными ответами. Между тем, жители высказывают свои предположения. Самые интересные из них опубликовала электронная газета novokuznetsk.su.

По одной из версий, у Амана Тулеева серьёзные проблемы со здоровьем. Они начались в марте этого года после операции на сердце, проведённой в областном кардиоцентре Кемерова. Анонимные эксперты утверждают, что хирургическое вмешательство прошло не совсем успешно.

«Коммерсант» сообщает, что может случиться так, что после отпуска Аман Тулеев уже не будет исполнять обязанности главы региона. По информации издания, он хочет формально пробыть на своём посту ровно 20 лет, то есть до 1 июля 2017 года, а в Кремле пошли ему навстречу. Предполагается, что после этой даты 73-летний губернатор объявит о своей отставке.

Сторонники второй версии и вовсе «похоронили» губернатора Кузбасса. К слову, слухи о смерти руководителя Кемеровской области периодически появлялись в некоторых СМИ и раньше.

Ещё одно предположение касается информации о возможном сменщике губернатора.

Говорят, Аман Тулеев совсем серьёзно болен, решается вопрос о преемнике в случае, если все закончится совсем плохо, — цитирует novokuznetsk. su журналистку Екатерину Винокурову.

Как напоминает издание, ранее кузбасский единоросс Олег Мальцев заявил, что в администрации президента устроили настоящий кастинг на должность главы Кузбасса. Собеседование прошли, как минимум, двадцать человек.

О тревогах кузбассовцев

Жители Кемеровской области беспокоятся. Кратко их тревоги можно описать так: что будет с нами, если Тулеев не будет губернатором? Как ни крути, а его вклад в развитие региона колоссальный. И при всём многообразии спорных моментов, факт остаётся фактом.

О заслугах

Аман Тулеев возглавил регион в 1997 году. Тогда социально-экономическое области, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Промышленность, экономика, социальная сфера находились в запущении. Люди, месяцами не получавшие зарплаты и пенсии, были вынуждены выживать.

С приходом Тулеева область начала оживать. Поднялась промышленность. Города и посёлки преобразились. Позитивные изменения произошли в сферах образования, здравоохранения.

Отдельного внимания заслуживает система мер социальной поддержки жителей. Это касается и пенсионеров, и людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных и малообеспеченных семей. В области действует целый ряд программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Каждый год проводятся социальные акции по обеспечению домашним скотом, птицей, саженцами, углём. У молодых семей есть возможность решить жилищный вопрос за счёт беспроцентной ипотечной ссуды.

На этом фоне неудивительно, что долгое отсутствие губернатора всколыхнуло кузбассовцев. Понимаю: сейчас недовольные забросают меня камнями и приведут массу контраргументов. И тем, не менее, Тулееву надо отдать должное.

Какая судьба ждёт Кузбасс, пока непонятно. Остаётся надеяться, что в ближайшие дни ситуация прояснится.