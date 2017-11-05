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В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

Кузбассовцы встревожены затянувшимся отпуском Амана Тулеева

Сегодня 16:19
1801
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
e-belovo.ru

Длительное отсутствие губернатора на работе обсуждают дома, на улице, в соцсетях.

Версий, что случилось с главой региона, много. Но все рассуждения и предположения сводятся к одному, главному вопросу: что будет с областью, если Аман Тулеев решит покинуть пост губернатора.

О затянувшемся отпуске

22 мая пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила: губернатор уходит в отпуск сроком на 10 дней. После этого наступило затишье. К середине июня стало известно, что Аман Тулеев продлил отпуск ещё на несколько дней — до 16 июня. Накануне появилась информация о повторном продлении отпуска губернатора. Причём, на неопределённый срок.

О версиях

Представители официальных структур подробно не комментируют причины затянувшегося отпуска главы региона, ограничиваясь лишь односложными ответами. Между тем, жители высказывают свои предположения. Самые интересные из них опубликовала электронная газета novokuznetsk.su.

По одной из версий, у Амана Тулеева серьёзные проблемы со здоровьем. Они начались в марте этого года после операции на сердце, проведённой в областном кардиоцентре Кемерова. Анонимные эксперты утверждают, что хирургическое вмешательство прошло не совсем успешно.

«Коммерсант» сообщает, что может случиться так, что после отпуска Аман Тулеев уже не будет исполнять обязанности главы региона. По информации издания, он хочет формально пробыть на своём посту ровно 20 лет, то есть до 1 июля 2017 года, а в Кремле пошли ему навстречу. Предполагается, что после этой даты 73-летний губернатор объявит о своей отставке.

Сторонники второй версии и вовсе «похоронили» губернатора Кузбасса. К слову, слухи о смерти руководителя Кемеровской области периодически появлялись в некоторых СМИ и раньше.

Ещё одно предположение касается информации о возможном сменщике губернатора.

Говорят, Аман Тулеев совсем серьёзно болен, решается вопрос о преемнике в случае, если все закончится совсем плохо, — цитирует novokuznetsk. su журналистку Екатерину Винокурову.

Как напоминает издание, ранее кузбасский единоросс Олег Мальцев заявил, что в администрации президента устроили настоящий кастинг на должность главы Кузбасса. Собеседование прошли, как минимум, двадцать человек.

О тревогах кузбассовцев

Жители Кемеровской области беспокоятся. Кратко их тревоги можно описать так: что будет с нами, если Тулеев не будет губернатором? Как ни крути, а его вклад в развитие региона колоссальный. И при всём многообразии спорных моментов, факт остаётся фактом.

О заслугах

Аман Тулеев возглавил регион в 1997 году. Тогда социально-экономическое области, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Промышленность, экономика, социальная сфера находились в запущении. Люди, месяцами не получавшие зарплаты и пенсии, были вынуждены выживать.

С приходом Тулеева область начала оживать. Поднялась промышленность. Города и посёлки преобразились. Позитивные изменения произошли в сферах образования, здравоохранения.

Отдельного внимания заслуживает система мер социальной поддержки жителей. Это касается и пенсионеров, и людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных и малообеспеченных семей. В области действует целый ряд программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Каждый год проводятся социальные акции по обеспечению домашним скотом, птицей, саженцами, углём. У молодых семей есть возможность решить жилищный вопрос за счёт беспроцентной ипотечной ссуды.

На этом фоне неудивительно, что долгое отсутствие губернатора всколыхнуло кузбассовцев. Понимаю: сейчас недовольные забросают меня камнями и приведут массу контраргументов. И тем, не менее, Тулееву надо отдать должное.

Какая судьба ждёт Кузбасс, пока непонятно. Остаётся надеяться, что в ближайшие дни ситуация прояснится.

Комментарии 36
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Алексей
58 9
Пускай валит! Все равно он ничего уже не контролирует в области!
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Александр
24 48
100 лет жизни Аману Гумировичу!!!!!!!!!!!!!
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Я думаю
11 54
Пускай валит! Все равно он ничего уже не контролирует в области!
В своё время Тулеев сделал много для области, но его подломили не проблемы, с ними он боролся и справлялся, его заломали сверху. На всю нашу страну как будто сбросили гигантску бетонную плиту и придавили народ, но некоторые ловкачи сумели пролезть на верх плиты, и теперь пляшут на костях.
Тулееву надо было уйти несколько раньше, но он затянул, думаю ему просто не дали.
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5.11.17
0 1

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Ваше Имя
27 5
Ты дебил? Регион - это твой дом и не важно, кто там сверху сидит. Ты либо трудишься на благо своего дома, либо ты засланый казачок. Это урода купили. А он продал и предал тебя. Если потрясти его родню, то не один офшор можно найти. И публикации на компромате были, что денег ему отвалили нормально в свое время. Только упоротые дебилы не понимают, что в системах закрытых от общества (где все сми куплены или подконтрольны гнилью, а мусара крышуют всю эту падаль) никогда не будет никакого развития, будет только воровство и коррупция. Несменяемость азиатских "царьков" ведет к тотальной коррупции и разложению, этого только дебилы не понимают..
---
ОЙ, что не так? :О
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777
34 4
Я молодой специалист, имею высшее образование, работаю по специальности более 5 лет. Женат, есть ребенок. Так вот меня никак не коснулись эта мифическая "социальная поддержка". Работаю правда на частном предприятии.
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ЯЯ
15 5
Я не поняла,какие собеседования на приемника? Путин назначит приемника и никого не спросит. Вещи уже собирают на новые должности, хотя и со своими не справляются.
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Okcана И. 160
0 16
оторвали мишки лапу уронили мишку на пол """""""" засунули в желудок с4охни плющшевый по тьексту
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угу
34 2
Как ни крути, а его вклад в убийство региона колоссальный
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Акрихин
9 18
В своё время Тулеев сделал много для области, но его подломили не проблемы, с ними он боролся и справлялся, его заломали сверху. На всю нашу страну как будто сбросили гигантску бетонную плиту и придавили народ, но некоторые ловкачи сумели пролезть на верх плиты, и теперь пляшут на костях.
Тулееву надо было уйти несколько раньше, но он затянул, думаю ему просто не дали.
Пожалуй соглашусь с вами!
Возможно перелом произошёл в связи с гибелью сына?
На счёт "РАНЬШЕ УЙТИ".....невозможно!С подводной лодки!
Здоровья ..ему....и не попасть под суд при жизни!
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222
1 18
Я молодой специалист, имею высшее образование, работаю по специальности более 5 лет. Женат, есть ребенок. Так вот меня никак не коснулись эта мифическая "социальная поддержка". Работаю правда на частном предприятии.
Если Вы работаете на частном предприятии, то Вы не являетесь молодым специалистом, т.к. должно иметь место первичное трудоустройство на предприятие бюджетной сферы после получения диплома.
ответить
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petr
29 1
В своё время Тулеев сделал много для области, но его подломили не проблемы, с ними он боролся и справлялся, его заломали сверху. На всю нашу страну как будто сбросили гигантску бетонную плиту и придавили народ, но некоторые ловкачи сумели пролезть на верх плиты, и теперь пляшут на костях.
Тулееву надо было уйти несколько раньше, но он затянул, думаю ему просто не дали.
заломили бедного,А может он просто всегда таким был..
были популярны КПРФ он был там, за счет их по сути и пришел к власти в кем области (как известно выменяли они у ельцина регион в обмен), а потом как время пришло стал ЕРосом..
евраз в свое время его никто не заставлял, он сам привел. притом евраз тогда еще не был таким мощным- просто видимо "убедили"
да и перед москвой- просто прогибается, был медведев- срочно надо разницу с москвой сделать +3, сменился президент в угоду новому оказалось,Что он всегда был за +4
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Ольга
0 0
Пожалуй соглашусь с вами!
Возможно перелом произошёл в связи с гибелью сына?
На счёт "РАНЬШЕ УЙТИ".....невозможно!С подводной лодки!
Здоровья ..ему....и не попасть под суд при жизни!
его сын погиб в 1998 году.
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Okcана И. 160
0 11
СЛАВА РОССИИЮ ПУТИНа ЛАВАЮ СЛАВА ГЕРОЯМИ ПОРРОШЕНКО(НЕ ЗАПР. В РОССИИ ОРГАН0 слава слава людям всей земли тукану слав
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Okcана И. 160
1 8
СЛАВА ПУТАНАМИ А МАНАМ ДАВАЙТЕ ШНЕРНЕМ НЕ ПО ИХНЕМ КАРМАНАМ
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Ф
5 18
Я молодой специалист, имею высшее образование, работаю по специальности более 5 лет. Женат, есть ребенок. Так вот меня никак не коснулись эта мифическая "социальная поддержка". Работаю правда на частном предприятии.
А хорошие дороги тебя коснулись? А плата за ЖКХ относительно низкая др. Регионов коснулась? А бензин, который не так давно стал дороже чем в других регионах, а ранее был самый дешёвый? Думаю Тулеев достоен меньшей критики...
ответить
аватар
.....ФОМА ВСЕЯ РУСИ
0 1
............................НО ЛЕДНИКИ РАСТАЮТ-----ВОСПОЛНИТСЯ .........................ИОРДАН.......................
ответить
аватар
R
16 0
Если Вы работаете на частном предприятии, то Вы не являетесь молодым специалистом, т.к. должно иметь место первичное трудоустройство на предприятие бюджетной сферы после получения диплома.
Назови бюджетные заводы.
ответить
аватар
777
4 0
А хорошие дороги тебя коснулись? А плата за ЖКХ относительно низкая др. Регионов коснулась? А бензин, который не так давно стал дороже чем в других регионах, а ранее был самый дешёвый? Думаю Тулеев достоен меньшей критики...
Все верно, это тоже мимо.
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Про
12 0
В своё время Тулеев сделал много для области, но его подломили не проблемы, с ними он боролся и справлялся, его заломали сверху. На всю нашу страну как будто сбросили гигантску бетонную плиту и придавили народ, но некоторые ловкачи сумели пролезть на верх плиты, и теперь пляшут на костях.
Тулееву надо было уйти несколько раньше, но он затянул, думаю ему просто не дали.
Всё москвичам отдали в регионе ничего нет
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.....БРАТ-2
4 0
............................НО ЛЕДНИКИ РАСТАЮТ-----ВОСПОЛНИТСЯ .........................ИОРДАН.......................
КАКАЯ РОДИНА?.....СЫНОК?..................ПРОДАЛ ГОРБАЧЁВ С ГЭБЭШНИКАМИ-----ТВОЮ РОДИНУ.....
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аватар
о!о
5 0
а тело так и не показали ни по дуроскопу ни вживую. нет тела нет и дела.
ответить
аватар
***
9 0
А хорошие дороги тебя коснулись? А плата за ЖКХ относительно низкая др. Регионов коснулась? А бензин, который не так давно стал дороже чем в других регионах, а ранее был самый дешёвый? Думаю Тулеев достоен меньшей критики...
И хде 1,6 миллиарда народных денег стыренных с ТЭЦ КМК, которые мы но новой выплачиваем? Чет эту мелкую сумму до сих найти не могут. Задранные до х4 тарифы ЖКХ относительно чего-кого низкие? А томограф, раздача медоборудования в нужные коммерческие руки? И прочее... Колесования он достоин, с остальными упырями!
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Митрич
14 0
Я молодой специалист, имею высшее образование, работаю по специальности более 5 лет. Женат, есть ребенок. Так вот меня никак не коснулись эта мифическая "социальная поддержка". Работаю правда на частном предприятии.
Уважаемый, а вы ради этой "мифической соц.поддержки" получали диплом, трудитесь сейчас? или все-таки ради себя и своей семьи? Если второе, то почему вы завидуете? радуйтесь тому что вы вполне способны выжить и без всяких соц.поддержек - это ведь хорошо! А когда человек начинает смотреть по сторонам и завидовать: почему у него есть, а у меня нет? - это первый признак разложения личности как профессионала, как специалиста и как самой личности наконец.... Порадуйтесь за тех, у кого эта поддержка есть, если конечно, умеете радоваться за других, и порадуйтесь за себя, что если вы живете без нее, значит, у вас в самом деле все хорошо. :-)))
ответить
аватар
говор
7 0
И хде 1,6 миллиарда народных денег стыренных с ТЭЦ КМК, которые мы но новой выплачиваем? Чет эту мелкую сумму до сих найти не могут. Задранные до х4 тарифы ЖКХ относительно чего-кого низкие? А томограф, раздача медоборудования в нужные коммерческие руки? И прочее... Колесования он достоин, с остальными упырями!
На меня намекаешь, гнида ?
ответить
аватар
вик
2 0
Уважаемый, а вы ради этой "мифической соц.поддержки" получали диплом, трудитесь сейчас? или все-таки ради себя и своей семьи? Если второе, то почему вы завидуете? радуйтесь тому что вы вполне способны выжить и без всяких соц.поддержек - это ведь хорошо! А когда человек начинает смотреть по сторонам и завидовать: почему у него есть, а у меня нет? - это первый признак разложения личности как профессионала, как специалиста и как самой личности наконец.... Порадуйтесь за тех, у кого эта поддержка есть, если конечно, умеете радоваться за других, и порадуйтесь за себя, что если вы живете без нее, значит, у вас в самом деле все хорошо. :-)))
Многих почитаешь: и детей рожают для льгот, и учаться для льгот от государства, и все они хотят лучшей жизни, но ничего для этого делать не хотят !
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житель кузбасса
5 1
Вы думаете,что москали вам пришлют надёжного приемника? С нами будет также,как провернули с народом Каддафи. Москалям нужны наши недра и денежки. Так что, как бы не пришлось потом локти кусать. Кислюк уже показал !!!!
ответить
аватар
Митрич
15 0
Пожалуй соглашусь с вами!
Возможно перелом произошёл в связи с гибелью сына?
На счёт "РАНЬШЕ УЙТИ".....невозможно!С подводной лодки!
Здоровья ..ему....и не попасть под суд при жизни!
Перелом у него произошел в середине 90-х, когда он работал министром по делам СНГ. Когда он вернулся назад в 1997-м, ему задали вопрос, а тот же самый Тулеев вернулся в кузбасс или все же новый человек, на что он ответил что "тот же самый, ничуть не изменившийся". Но меня поразило тогда то, каким тоном он это сказал. Он сказал это интонацией барина, который приехал в свою деревню наводить порядок. Именно тогда, после Москвы, Тулеев вдруг резко воспылал любовью сначала к Ельцину, а потом и к Путину. Именно тогда у него начались терки с Зюгановым и он фактически предал последнего... Полагаю что его там хорошо "обработали" и убедили что если он хочет долгих и плодотворных лет у кормила власти, ему нужно знать кого любить а кого ненавидеть, и, похоже, что Тулеев усвоил этот урок более чем основательно. Лично для меня это стало ясно после событий 2010-го года в Междуреченске, когда он, фактически "перейдя Рубикон", отдал команду силовикам разгонять шахтеров с ж/д путей... Тогда я понял что назад у него пути уже нет. К слову говоря, и серьезные проблемы со здоровьем у него обострились именно после этих событий. Надо полагать, что дьявол за "просто так" успеха и благополучия никому не дает: каждый платит ему за успех определенную цену... Тулеев, видимо, заплатил душой и здоровьем...
По этому поводу как-то сразу вспоминается начало моей трудовой биографии на Запсибе.. Помню, доменный цех закрывался на капитальный ремонт а мы как сторонники, обслуживали его. Помню как пускали цех досрочно на неделю раньше после кап.ремонта: ***** было, народу, журналистов, телевидение понаехало, праздничный митинг... Все ждали прибытия Айзатулова (тогдашний ген.директор). И вот представляете, прибывает кортеж, долго открывается дверь его лимузина, что-то у дверей какая-то возня, подбегает охранник, что-то копошится у дверей, потом внезапно вдруг дверь закрывается и машина срывается с места. Все стоят обескураженные... Естественно, что на следующий день только об этом и разговоров. Прошел слух что Айзатулов был просто в диком опьянении и не смог даже из автомобиля выползти, потому и было принято решение о скором ретировании. И кто-то из бригады вдруг проронил фразу: "И почему что ни начальник, то обязательно алкаш? Причем, чем больше начальник, тем сильнее пьет?" Все просто посмеялись, и вдруг молодой парнишка, практикант, который до этого и рта не раскрыл, и говорит: "Совесть глушат!" Все сразу замолкли, посмотрели на него и как-то смысл сказанного до всех дошел сразу. Видимо, в наше время стать большим начальником без "продажи" души дьяволу нельзя и рано или поздно но человек становится перед дилеммой: что делать с совестью, когда она начинает мучить....
Когда мы говорим о Тулееве, мне почему-то именно этот случай из моей жизни сразу очень отчетливо вспоминается...
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алекс
3 0
Какая моета....какая не правда...всё начиналось так.Господин Тулеев А.Г. будучи кандидатом от КПРФ набрал большинство голосов в Кемеровской области, за него голосовали пенсионеры, молодые семьи, работяги тех предприятий которые сейчас этих работяг выпнули на улицу, так вот Господин Тулеев А.Г. ПРОСТО СЛИЛ ЭТИ ГОЛОСА ЕДИНОЙ РОССИИ ПРЕДАВ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ну и что же вы хотите здесь ребята???
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Живущий в Кузбассе.
4 0
Да какие у него нахрен заслуги? Одно уничтожение области и унижение граждан. Это ему кара за уничтожение Новокузнецкого трамвая,за продажу земель капиталистическим свиньям. Купят раз в пятилетку по одному автобусу,троллейбусу,трамваю и на все борта пиарится,как будто из своего кармана деньги на транспорт выкладывал. Область в ********************* с граждан,кучи офисов с аферистами,ЖКХ дорожает,бензин,лекарства,б...ь все в цене растёт,кроме зарплат. Палки раздавал,да трамвайные линии закрывал. Он обычная ЕРовская шестиренка.
Хорошо бы фильм-расследование от Навального вышел про этого Тулеева.
Где волонтеры Навального, когда следующий митинг?! Нельзя давать им *************
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Андрей
0 0
Вот так и живём,среди таких людей судя по коментам
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Санек
1 0
Назови бюджетные заводы.
значит уже не молодой специалист просто работяга
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алекс
0 0
Скажите про заслуги Тулеева в Кем. обл. да так чтобы простым людям было понятно...начинайте говорить. Да чтобы от его работы простые люди ощутили себя людьми.
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