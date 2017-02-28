Кроны деревьев, под которыми он разместится, защитят посетителей от знойного солнца.

Летний читальный зал «Читать — модно!» открывает Кемеровская областная научная библиотека имени Василия Фёдорова. Его разместят в сквере рядом с библиотекой. Свою работу читальный зал начнёт 20 июня в 17:00, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

Горожанам будут доступны книги на любой вкус, преимущественно художественная литература от классиков до современников. Также здесь можно будет ознакомиться с новинками периодики. Кроме того, будет работать «Букинистический развал», где каждый сможет бесплатно взять с собой понравившуюся книгу.

Летний читальный зал можно посещать с понедельника по четверг (в ясную погоду, с 13:00 до 16:00). Он будет работать до 10 августа.