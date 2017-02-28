Да-да, именно так! Покупаете любые напитки «Ирбис» с изображением Барса на крышке, меняете их на купоны и получаете возможность стать обладетелем iPhone 7 или iPad-mini! И это далеко не все призы, которые могут стать вашими.
26 августа, в День шахтёра, компания «Ирбис» устраивает праздник для всего города — море позитива, улыбок, смеха и конкурсов для детей и их родителей! А самое главное — вас ждет розыгрыш призов — iPhone 7, iPad-mini и других ценных подарков от ТМ «Ирбис» и партнёров акции!
Чтобы поучаствовать в розыгрыше — просто пейте «Ирбис», собирайте крышки с Барсиками, обменивайте их на купоны и приходите 26 августа в ПКиО им. Ю.А.Гагарина на площадь за Планетарием.
Торопитесь! Крышки необходимо обменять до 24 августа!
Пей Ирбис — копи крышки на iPhone 7!
Гарантированный подарок при регистрации на розыгрыше получит каждый!
Подробности акции и правила ее проведения смотрите на сайте ИРБИСПРОМО. рф и в нашей группе во «ВКонтакте».
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