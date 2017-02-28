Пять месяцев назад в Новокузнецке открылся бар «Doski» и сразу как магнитом перетянул к себе весь город.

Первые свидания. Мальчишники. Девичники. Дни рождения. Свадьбы. Встречи друзей. Здесь всегда позитивно — даже просто пообедать с товарищами по работе. А чтобы попасть сюда в пятничный вечер, надо бронировать столик чуть не за неделю. Ладно, пятница. Обычный четверг, четыре часа дня, а зал гудит, будто здесь большая вечеринка в разгаре. Мы встретились с арт-директором «Public Group» Романом Кашкаровым, чтобы узнать всё от официального источника.

— Роман, вы на рынке заведений Новокузнецка, что называется «без году неделя». Но уже «взорвали» город своей позитивной атмосферой. Как такого можно добиться?

— Новокузнецкие «Doski» входят в число баров-партнёров «Public Group». Где бы мы ни открывались, везде — эмоции, неповторимая атмосфера, доступные цены и высокое качество во всём. Сегодня баров-парнёров «Public Group» — четырнадцать по всей России. Общая площадь заведений составляет более 16 тысяч квадратных метров. Но это пока — в ближайшие два с половиной года откроются ещё семь проектов. Первым в Сибири — в сибирской столице — открылся бар «Арена». А затем — «RESPUBLICA». В Томске — бары «Doski» и «Time Public». В Омске — «Doski». В Барнауле — «Арена». В Кемерово — «Time Public». А в конце января этого года открылись новокузнецкие «Doski». У всех баров-партнёров высокие стандарты качества «Public Group». Общие поставщики, стандарты и принципы работы. Однако у каждого бара своя концепция и особенная атмосфера, так что новокузнецкие «Doski» — уникальные.

В 2016 году персонал баров-партнёров «Public Group» отработал больше двух миллионов часов, обслужив 3 700 000 гостей. Только виски «William Lawson`s» было выпито более 30 тысяч литров, а колы — больше 250 тысяч литров. Здесь приготовили 55 000 кг картофеля, а, например, «Цезаря» — 262 тысячи порции.

— Сколько новокузнечан бар «Doski» готов принять одновременно?

— В зале на 900 квадратных метров и на летней веранде ещё на 200 квадратов могут комфортно отдыхать больше полутысячи гостей. Причём веранду мы продолжаем совершенствовать, чтобы всем нашим гостям было удобно и приятно. Если станет прохладно, тут будут обогреватели, уютные пледы и, естественно, наши вкусные согревающие напитки. Есть отдельный караоке-зал — там наши гости любят собираться большими компаниями, например, на мальчишник, девичник или корпоратив. Днём у нас спокойное общение и ненавязчивая музыка. А по вечерам — танцевальный бар. Мы устраиваем шоу-программы, приглашаем хороших артистов. На танцполе тоже весело и многолюдно. Но при этом сервис на уровне — компании ценит каждого гостя, и все гости это чувствуют. Даже при полной посадке в зале приготовление блюд и напитков мы стараемся в минимальное время — официанты всегда помогут с выбором.

В новокузнецком баре «Doski» будто витает дух самого Чарльза Буковски. Этот умнейший, ироничный американский писатель-бродяга из 50-х годов прошлого века был неунывающим весельчаком и известнейшим любителем баров, вечеринок и, конечно же, женщин. Он и «герои его произведений» на чёрно-белых фотках той безбашенной эпохи. А на ретро-полочках будто оставленные Буковски вещи — настоящая печатная машинка из 60-х, старые английские книги и кейсы.

— Многих, кто «нашёл» и облюбовал «Doski» для общения и веселья, конечно же, привлекают ваши цены. Они такие, точно ты на машине времени оказался где-нибудь в «нулевых». Но почему так подозрительно дёшево?

— Мы работаем только с топовыми производителями и поставщиками. Если это алкоголь, то мировые бренды «Bacardi», «Pernod Ricard», «Diageo». Если мясо, то «Мироторг» и Кудряшовский мясокомбинат из Новосибирской области — одно из самых современных российских предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Если паста, то итальянская «Barilla». Если специи, то премиальный бренд «Santa Maria». Если плавленый сыр, то «Hochland», а овощи — совхоз «Емельяновский». Выбираем продукты, которые нам нужны, на выставках МЕТРО Кэш энд керри, а также другие проверенные и надежные постащики. И сразу решаем, сколько брать, учитывая потребление всех баров-партнёров.

На индастро-потолке новокузнецкого бара «Doski» — винтажные «лампочки Эдисона». Вся концепция освещения специально исполнена в творческой мастерской. Эксклюзивные и просто прикольные вещицы повсюду. Крашенные доски из старого дерева. Оригинальные кирпичи из Новокузнецка 30-х с грубыми «колбасками» вылезшего раствора. Водопроводные трубы. Легенда СССР — холодильник «Зил», выкрашенный красной краской, — над длинной барной стойкой. Тут даже туалеты атмосферные — кирпич, дерево, тёмно-синие стены. Но при этом — просторные кабинки, комфортные умывалки. А в зале — удобные кожаные диваны и кнопки вызова официанта на всех столах.

— Но ведь тогда ваши блюда и напитки должны быть значительно дороже?

— А мы умеем хорошо торговаться. «Public Group» заключает прямые многомиллионные контракты на несколько лет вперёд. Видя объёмы партий, поставщики соглашаются на огромные скидки. Но в том-то и дело, что мы их не себе оставляем, а отдаём в цены. Причём эти цены не меняются, так как стоимость премиальных продуктов и напитков, которые продолжают поступать в бары-парнёры, остаётся зафиксированной на весь срок контрактов. Кроме того, если закупать дорогие качественные продукты, меньше шансов, что что-то пойдёт не так. Они проще и технологичнее в готовке. Наш персонал проходит специальное обучение, и если у поваров возникает сомнение насчёт какого-то продукта, то он тут же отправляется на утилизацию. Это наш стандарт качества. И так мы выбираем всё, что нужно для работы баров-партнёров «Public Group», включая шоу-программы и артистов, развлекающих гостей.