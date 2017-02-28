Финансовая группа БКС отметила свой 22-й день рождения участием в уже традиционной сибирской «Гонке героев».

Тридцатиградусная жара не стала препятствием в прошедшие выходные июня для команды Новокузнецкого филиала БКС, которая наряду с 1200 других «героев», в том числе и коллегами из филиалов Томска, Омска, Барнаула и др. отправилась в Новосибирск.

Соревнования проходили на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища Министерства обороны РФ. Участники гонки преодолели 35 различных препятствий на дистанции в восемь километров по пересеченной местности. Массовые забеги с преодолением траншей, водоемов, огненно-штурмовых полос и подъемов на стены высотой до 7 метров популярны по всей стране, такие соревнования проводятся в 14 регионах России — от Калининграда до Камчатки.

У сибирских героев из филиалов подразделения «БКС Премьер» в Новокузнецке во время гонки была возможность не только проверить себя на выносливость и смелость, но и отметить корпоративный день рождения, почувствовав в деле сплоченность и командный дух. Тем более что Новосибирск — особый город для БКС: именно здесь 22 года назад начиналась история финансовой группы.

«Такие гонки — это экзамен для себя, оценка твоих физических и волевых качеств, стойкости и терпения при прохождении препятствий. Можно сдаться и обойти. А можно пытаться снова и снова. Сейчас быть в хорошей физической форме — мировой тренд. Клиенты, партнеры, коллеги смотрят на то, как ты физически развит, насколько силен в самодисциплине. Иначе как ты можешь другим об этом рассказывать «, — рассказал региональный управляющий «БКС Премьер» Евгений Поликарпов.

По словам Николая Соколова, директора филиала БКС Премьер в г. Новокузнецк, данная гонка лишний раз показала силу духа и морально-волевые качества команды филиала БКС Премьер в г. Новокузнецк.