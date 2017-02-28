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Новая авиакомпания запустила перелёты из Кемерова

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация области

В Кемерове стартовали рейсы авиакомпании «Алроса».

Клиенты летают на воздушных судах с комфортным шагом кресел: 144 места эконом-класса и 12 бизнес-класса. 18 июня горожане отправились на Boeing-737−800 в Сочи, 19-го — в Симферополь.

Рейсы осуществляют на юг России. Кемерово — Сочи — Кемерово действует с 18.06 по 17.09, вылет из столицы Кузбасса по воскресеньям, из Сочи — по субботам.

До Симферополя можно добраться с 19.06 по 17.09. Из Кемерова рейс отправляется по понедельникам, из Симферополя — по воскресеньям.

Билеты можно купить в авиакассах или на сайте компании «Алроса», уточнили в администрации области. Также кемеровчанам напомнили о возобновлении рейса «Кемерово-Анапа».

«Расписание построено с учетом максимального удобства для пассажиров: вылет из Анапы в 11.55, прибытие в Кемерово в 20.45, вылет из Кемерова в 9.20, прибытие в Анапу в 10.15», — добавили в пресс-службе.

Подробное расписание можно узнать на сайте аэропорта имени Леонова.

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