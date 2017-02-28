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Новокузнецк готовится к масштабному ремонту в центре города

Сегодня 07:20
703
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Центр Новокузнецка преобразится.

Работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» стартуют в начале июля. После Дня города подрядчики начнут ремонт 11 дворов. Дворовые территории обновят на улицах Кирова, 50, 56, 97, Дружбы, 4; проспектах Курако, 6, 45 и Октябрьском, 32, 39; на улицах Ушинского, 1, Сеченова, 19, Циолковского, 66.

Одновременно с благоустройством центральной части города реконструируют сквер имени Выпова, а также обновят монумент Дружбы народов, сообщает пресс-служба городской администрации.

За лето приведут в надлежащее состояние и тротуар на нечётной стороне улицы Кирова.

Отмечается, что на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году Новокузнецк получит 190 миллионов рублей.

Комментарии 3
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555
9 3
Сволочи не трогайте там деревья!!! Везде ваше арт скверы с асфальтом !!!! Чем дышать будем?
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Ольга
1 4
На последней фотографии скамейки похожи на могильные памятники . Как-то жутковато ( вечером , наверное , будет ещё"интереснее смотреться .
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пророк
2 2
Бюджет распилят,как всегда,и них...я не сделают.
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