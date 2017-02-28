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Новокузнечан зовут на День молодёжи в «Кузнецкую крепость»

Сегодня 07:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
catholicnews.by

Гостям обещают интересную праздничную программу.

Городской праздник состоится 24 июня. Для посетителей организуют работу спортивных, детских, творческих площадок, сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка.

Любители спорта смогут принять участие в турнире «Самый сильный» и в соревнованиях по настольному хоккею, попробовать себя в айкидо и интуитивной йоге. Самых маленьких горожан ждут весёлые конкурсы и задания, запуск воздушных змеев, бесплатный аквагрим и вкусные призы. Также в программе — творческие номера, «чуланная ярмарка», сенсорный сад «Домашний огород», ростовые фигуры, мастер-классы, подарки от спонсоров и многое другое.

Кроме того, будет организован специальный пешеходный маршрут «По Кузнецкой экологической тропе». Экскурсию проведёт доцент кафедры географии НФИ КемГУ Оксана Андреева. Она расскажет о редких видах растений, расположенных в непосредственной близости от Кузнецкой крепости и уникальных природных объектах города.

Гостей приглашают к 12:00.

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