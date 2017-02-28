Их подарят городу иностранные художники.

Многометровый портрет Ивана Бардина украсит одну из новокузнецких многоэтажек.

С 10 по 15 июля в Новокузнецке пройдёт четвёртый Международный фестиваль «Неделя уличного искусства». Он объединитт граффити-художников и представителей уличной культуры из разных городов России и зарубежных стран. Украсить наш город приедут райтеры из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции и России, сообщает novokuznetsk.su.

Основные граффити-площадки в этом году расположены в Центральном районе.

Кульминацией Недели станет грандиозный праздник 15 июля на площади торжеств.

Днём здесь пройдут танцевальные батлы. Параллельно горожане смогут наблюдать перфоманс от граффити-художников, которые создадут арт-объекты прямо на глазах у зрителей.

В 20:00 начнётся концерт, на котором выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективов городов Сибири. Специальным гостем фестиваля будет хип-хоп группа «Подумай об этом», победительница барнаульского конкурса кавер-групп. Завершит последний день Недели уличного искусства грандиозное фаер-шоу.

Подробная информацию о каждой площадке фестиваля в ближайшее время будет размещена на сайте Сибирской генерирующей компании и в официальной группе «Неделя уличного искусства» во «ВКонтаке».

В программе фестиваля: