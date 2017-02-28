Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Гид по городу

В Новокузнецке появятся новые арт-объекты

Сегодня 09:17
399
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Их подарят городу иностранные художники.

Многометровый портрет Ивана Бардина украсит одну из новокузнецких многоэтажек.

С 10 по 15 июля в Новокузнецке пройдёт четвёртый Международный фестиваль «Неделя уличного искусства». Он объединитт граффити-художников и представителей уличной культуры из разных городов России и зарубежных стран. Украсить наш город приедут райтеры из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции и России, сообщает novokuznetsk.su.

Основные граффити-площадки в этом году расположены в Центральном районе.

Кульминацией Недели станет грандиозный праздник 15 июля на площади торжеств.

Днём здесь пройдут танцевальные батлы. Параллельно горожане смогут наблюдать перфоманс от граффити-художников, которые создадут арт-объекты прямо на глазах у зрителей.

В 20:00 начнётся концерт, на котором выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективов городов Сибири. Специальным гостем фестиваля будет хип-хоп группа «Подумай об этом», победительница барнаульского конкурса кавер-групп. Завершит последний день Недели уличного искусства грандиозное фаер-шоу.

Подробная информацию о каждой площадке фестиваля в ближайшее время будет размещена на сайте Сибирской генерирующей компании и в официальной группе «Неделя уличного искусства» во «ВКонтаке».

В программе фестиваля:

  • пресс-конференция с гостями фестиваля;
  • показ фильма о граффити-сцене России от режиссёра, граффити-художника Никиты Nomerz из Нижнего Новгорода;
  • лекции и мастер-классы, посвящённые рисованию граффити, а также искусству татуировки;
  • танцевальные мастер-классы и соревнования по направлениям: хип-хоп, брейкинг, ол-стайлз;
  • мастер-класс по граффити для воспитанников детского дома «Ровесник»;
  • торжественное открытие многометрового портрета Ивана Бардина;
  • фотовыставка «Яркие моменты фестиваля» в формате «сушки» и другие мероприятия.
Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Ю
15 5
Во всех странах мира уличное граффити на стенах зданий, заборах и прочем есть только в бедных и нищих районах и кварталах городов. Количество граффити в таких нищих гетто прямопропорционально уровню нищите и упадку жителей этих районов и городов.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ