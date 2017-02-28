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Недвижимость и строительство

Ставки по ипотеке в России достигнут европейских значений

Сегодня 09:38
642
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nzforestginseng.com

Ставки по ипотеке в России могут достичь европейских уже к 2025 году.

«В перспективе 2020−2025 года мы увидим ставки, приближенные к европейским. Это позволит стать ипотеке доступной большинству граждан России», — передаёт слова заместителя генерального директора АИЖК Дениса Филиппова «Интерфакс».

Однако к каким именно европейским странам приблизится ставка по ипотеке Денис Филиппов не уточнил. Например, в Финляндии, Швейцарии, Германии и Люксембурге ипотечные кредиты можно получить под 2% годовых.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в АИЖК прогнозировали, что ставка по ипотеке в России опустится ниже 10% к 2018 году, а к 2019 — она может достичь 6−7%.

Комментарии 12
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Андрей
0 2
Учитывая что квартиры там дешевле конечно под 2%,а своим то под 10,почему так происходит
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игорь
7 0
А ещё у них стабильность и зарплаты не в "деревянных"... Кто сможет с уверенностью сказать, где будет работать "большинство граждан России" в 2025 году и какие они будут зарплаты получать?
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Недимон
10 1
Если центризберком предоставит Путину ещё 17 лет порулить, думаю, все будут счастливы, включая его самого - экспирементируй - не хочу !
А пока, кризис для работающих пенсионеров официально продлен до 2020 года - пенсии индексироваться не будут.
(Как приятно было слышать вчера по ЦТ слова Володи Путина о безвозмездной помощи Киргизии - окрыляющие слова, м-м-м-м-мцу ! !! !!! Представляю, как приятно раздаривать, и не только соседям, когда и своих-то денег не считаешь ! И уровень экономики позволяет - тут не поспоришь ! Оказывалась помощоь Киргизии даже, как похвастался Владимир, "для адаптации в СНГ" - мы велики - этого у нас не отнять !)
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Андрей
5 8
Если центризберком предоставит Путину ещё 17 лет порулить, думаю, все будут счастливы, включая его самого - экспирементируй - не хочу !
А пока, кризис для работающих пенсионеров официально продлен до 2020 года - пенсии индексироваться не будут.
(Как приятно было слышать вчера по ЦТ слова Володи Путина о безвозмездной помощи Киргизии - окрыляющие слова, м-м-м-м-мцу ! !! !!! Представляю, как приятно раздаривать, и не только соседям, когда и своих-то денег не считаешь ! И уровень экономики позволяет - тут не поспоришь ! Оказывалась помощоь Киргизии даже, как похвастался Владимир, "для адаптации в СНГ" - мы велики - этого у нас не отнять !)
Я бы вообще гнал в шею этих работающих пенсионеров и пенсию получают,и места занимают,а моложеж без работы сидит
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Читатель.
9 2
Я бы вообще гнал в шею этих работающих пенсионеров и пенсию получают,и места занимают,а моложеж без работы сидит
Есть работёнка, на которой только пенсионеры и смогут работать, для молодежи там зарплата копейки, так что зря ты выгонять пенсов собрался, кто работать то будет?
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Андрей
4 0
Есть работёнка, на которой только пенсионеры и смогут работать, для молодежи там зарплата копейки, так что зря ты выгонять пенсов собрался, кто работать то будет?
Конечно есть не спорю,однако все сидят на своих засиженных местах и не выгонишь.Есть и такие кто за копейки работать не пойдет, пенсию заработал и нормально
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Читатель
5 1
Я бы вообще гнал в шею этих работающих пенсионеров и пенсию получают,и места занимают,а моложеж без работы сидит
А кто вас молодежь учить -то будет? Вы ж со своих институтов и технарей приходите ни черта сделать не можете. А старики вас учат, как и что делать. Любую сферу возьми, передача опыта нужна, а если стариков не будет, пока научитесь либо себя угробите, либо других.
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Миша
5 1
Конечно есть не спорю,однако все сидят на своих засиженных местах и не выгонишь.Есть и такие кто за копейки работать не пойдет, пенсию заработал и нормально
Ценю Ваше энтузиазм отработать на "хозяина" на пенсионерские зарплаты. Но когда ваше поколение достигнет (и если достигнет) престарелого возраста, то слова "пенсия" в словарях уже не будет. Уже сейчас речь идёт не о пенсионных накоплениях, а о "пенсионных баллах". Возможно через несколько лет ваше поколение друг друга будет уничтожать за рабочее место. Слабым, потерявшим здоровье в этой "конкуренции за кусок хлеба", не будет места в такой жизни. "Падающего подтолкни, выживает сильнейший" - основы принципа фашистов, заимствованные у Ницше. Не позавидуешь вашему будущему.
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Андрей
3 0
А кто вас молодежь учить -то будет? Вы ж со своих институтов и технарей приходите ни черта сделать не можете. А старики вас учат, как и что делать. Любую сферу возьми, передача опыта нужна, а если стариков не будет, пока научитесь либо себя угробите, либо других.
А пенсионеры то тут при чем?Кого учить если приема нет,есть вполне опытные люди со стажем работы,обучать некому.Сейчас за стажировку не везде платят,это мало кому надо обучать тебя вобще.
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Андрей
0 0
Был личный опыт,окончил технарь и после армии пошел работать ,парень молодой лет 30 попался т.к план надо выполнить в кратце объяснил показал что к чему и от чего,за неделю мало чему научишься и попал я значит в другую смену к мужику лет 45 тот сразу сказал мне нах не надо никого обучать буду работать один и больше заработаю,пришлось постигать науки ремонта самому тут спросишь там спросишь
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.
0 0
Был личный опыт,окончил технарь и после армии пошел работать ,парень молодой лет 30 попался т.к план надо выполнить в кратце объяснил показал что к чему и от чего,за неделю мало чему научишься и попал я значит в другую смену к мужику лет 45 тот сразу сказал мне нах не надо никого обучать буду работать один и больше заработаю,пришлось постигать науки ремонта самому тут спросишь там спросишь
Спрашивал у таких же молодых неопытных как сам? -)))
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Okcана И. 184
0 0
достигнут и перестигнут УРА СЛАВА
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