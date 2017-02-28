Ставки по ипотеке в России могут достичь европейских уже к 2025 году.
«В перспективе 2020−2025 года мы увидим ставки, приближенные к европейским. Это позволит стать ипотеке доступной большинству граждан России», — передаёт слова заместителя генерального директора АИЖК Дениса Филиппова «Интерфакс».
Однако к каким именно европейским странам приблизится ставка по ипотеке Денис Филиппов не уточнил. Например, в Финляндии, Швейцарии, Германии и Люксембурге ипотечные кредиты можно получить под 2% годовых.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в АИЖК прогнозировали, что ставка по ипотеке в России опустится ниже 10% к 2018 году, а к 2019 — она может достичь 6−7%.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
А пока, кризис для работающих пенсионеров официально продлен до 2020 года - пенсии индексироваться не будут.
(Как приятно было слышать вчера по ЦТ слова Володи Путина о безвозмездной помощи Киргизии - окрыляющие слова, м-м-м-м-мцу ! !! !!! Представляю, как приятно раздаривать, и не только соседям, когда и своих-то денег не считаешь ! И уровень экономики позволяет - тут не поспоришь ! Оказывалась помощоь Киргизии даже, как похвастался Владимир, "для адаптации в СНГ" - мы велики - этого у нас не отнять !)
А пока, кризис для работающих пенсионеров официально продлен до 2020 года - пенсии индексироваться не будут.
(Как приятно было слышать вчера по ЦТ слова Володи Путина о безвозмездной помощи Киргизии - окрыляющие слова, м-м-м-м-мцу ! !! !!! Представляю, как приятно раздаривать, и не только соседям, когда и своих-то денег не считаешь ! И уровень экономики позволяет - тут не поспоришь ! Оказывалась помощоь Киргизии даже, как похвастался Владимир, "для адаптации в СНГ" - мы велики - этого у нас не отнять !)