Ставки по ипотеке в России могут достичь европейских уже к 2025 году.

«В перспективе 2020−2025 года мы увидим ставки, приближенные к европейским. Это позволит стать ипотеке доступной большинству граждан России», — передаёт слова заместителя генерального директора АИЖК Дениса Филиппова «Интерфакс».

Однако к каким именно европейским странам приблизится ставка по ипотеке Денис Филиппов не уточнил. Например, в Финляндии, Швейцарии, Германии и Люксембурге ипотечные кредиты можно получить под 2% годовых.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в АИЖК прогнозировали, что ставка по ипотеке в России опустится ниже 10% к 2018 году, а к 2019 — она может достичь 6−7%.