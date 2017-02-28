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В Кемерове откроют «Бургер Кинг»

Сегодня 09:58
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tweetcs.com

В конце лета в Кемерове появится первый в городе «Бургер Кинг».

Ресторан быстрого питания расположится на первом этаже в ТРК «Зимняя Вишня», пишет «Комсомольская правда». Сейчас в помещении идёт ремонт. Но на сайте поиска работы уже появились вакансии — компании нужен менеджер смены ресторана, директор и администратор.

«Бургер Кинг» — американский ресторан быстрого питания, главный конкурент «Макдоналдса». Специализируется на гамбургерах.

Компания регулярно попадает на первые страницы СМИ благодаря скандальным выходкам — например, она зашифровала «Макдоналдсу» матерное послание, хотела запатентовать придуманное ими нецензурное слово. А недавно «Бургер Кинг» разгневал короля Бельгии, выпустив рекламу о выборах в стране.

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