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#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру
Гид по городу

Кемеровчан зовут на строительство «Города мечты»

Сегодня 10:07
496
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Лучшим строителям вручат семейный сертификат на аттракционы в «Парке чудес».

Другие участники праздника тоже не останутся без призов и подарков. Конкурс «Строим город мечты» состоится 24 июня в кемеровском «Парке чудес». К участию приглашаются все желающие.

Материалы для строительства будут предоставлены всем участникам конкурса, также приветствуется заблаговременная подготовка, например помимо самого домика, можно презентовать и его жителя — ребёнка в костюме сказочного персонажа. Проект можно предоставить как свой, так и воспользоваться готовым, который будет предъявлен участникам в конкурсный день, — рассказали организаторы мероприятия.

Регистрация участников начнётся в 12:30.

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