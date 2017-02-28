Лучшим строителям вручат семейный сертификат на аттракционы в «Парке чудес».

Другие участники праздника тоже не останутся без призов и подарков. Конкурс «Строим город мечты» состоится 24 июня в кемеровском «Парке чудес». К участию приглашаются все желающие.

Материалы для строительства будут предоставлены всем участникам конкурса, также приветствуется заблаговременная подготовка, например помимо самого домика, можно презентовать и его жителя — ребёнка в костюме сказочного персонажа. Проект можно предоставить как свой, так и воспользоваться готовым, который будет предъявлен участникам в конкурсный день, — рассказали организаторы мероприятия.