Лучшим строителям вручат семейный сертификат на аттракционы в «Парке чудес».
Другие участники праздника тоже не останутся без призов и подарков. Конкурс «Строим город мечты» состоится 24 июня в кемеровском «Парке чудес». К участию приглашаются все желающие.
Материалы для строительства будут предоставлены всем участникам конкурса, также приветствуется заблаговременная подготовка, например помимо самого домика, можно презентовать и его жителя — ребёнка в костюме сказочного персонажа. Проект можно предоставить как свой, так и воспользоваться готовым, который будет предъявлен участникам в конкурсный день, — рассказали организаторы мероприятия.
Регистрация участников начнётся в 12:30.
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