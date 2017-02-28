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В Новокузнецке открыл сезон автокинотеатр

Сегодня 10:20
619
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Единственный в Новокузнецке автокинотеатр открывает сезон.

Уже сегодня, в 23.00, пройдёт первый показ фильма. Зрители увидят «Форсаж 8». В четверг в 23.00 новокузнечан ждут ужасы «Прочь», в пятницу — с 23.00 боевик «Великая стена», с 01.00 в пятницу при условии хотя бы двух автомобилей на парковке зрители увидят фильм по выбору.

«Цена остаётся та же самая, 250 рублей с автомобиля. Всего у нас 33 парковочных места. Работаем в любую погоду, кроме урагана», — уточнили ВашГород.ру в кинотеатре «Киноpark».

Новокузнечан зовут посмотреть фильмы в парке отдыха «Водный», на Волоколамской, 80. Афишу смотрите здесь.

Комментарии 2
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ха
3 1
В США подобные кинжохтеатры еще 30 лет назад пришли в упадок и позакрывались.
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Ан
0 1
В США подобные кинжохтеатры еще 30 лет назад пришли в упадок и позакрывались.
30 лет назад киношку крутить было более затратным делом.
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