Единственный в Новокузнецке автокинотеатр открывает сезон.

Уже сегодня, в 23.00, пройдёт первый показ фильма. Зрители увидят «Форсаж 8». В четверг в 23.00 новокузнечан ждут ужасы «Прочь», в пятницу — с 23.00 боевик «Великая стена», с 01.00 в пятницу при условии хотя бы двух автомобилей на парковке зрители увидят фильм по выбору.

«Цена остаётся та же самая, 250 рублей с автомобиля. Всего у нас 33 парковочных места. Работаем в любую погоду, кроме урагана», — уточнили ВашГород.ру в кинотеатре «Киноpark».

Новокузнечан зовут посмотреть фильмы в парке отдыха «Водный», на Волоколамской, 80. Афишу смотрите здесь.