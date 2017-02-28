Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кузбассе стобалльников по ЕГЭ стало больше

Сегодня 10:48
495
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
first-americans.spb.ru

Стало известно, сколько кузбасских выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ.

В этом году в Кузбассе сразу 4 стобалльника по информатике и ИКТ. В 2016 году их не было.

По физике 5 стобалльников, по литературе — 3, по обществознанию — 1, сообщили в региональном департаменте образования и науки.

ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали 5 тысяч 228 участников, ЕГЭ по физике — 2 тысячи 601 участник, ЕГЭ по литературе — 687 участников. Средние баллы по всем трём предметам в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года, добавили в департаменте.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Okcана И. 184
0 0
стопроцентники сидят на экзамене с раскрытыми * ми такие все прыщавенькие.так и светятся здоровьем
ответить
аватар
романтик
0 0
Okcана И.:
стопроцентники сидят на экзамене с раскрытыми * ми такие все прыщавенькие.так и светятся здоровьем
Тебе сегодня снова не вдули?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ