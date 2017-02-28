В Кузбассе стобалльников по ЕГЭ стало больше
Сегодня 10:48
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Стало известно, сколько кузбасских выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ.
В этом году в Кузбассе сразу 4 стобалльника по информатике и ИКТ. В 2016 году их не было.
По физике 5 стобалльников, по литературе — 3, по обществознанию — 1, сообщили в региональном департаменте образования и науки.
ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали 5 тысяч 228 участников, ЕГЭ по физике — 2 тысячи 601 участник, ЕГЭ по литературе — 687 участников. Средние баллы по всем трём предметам в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года, добавили в департаменте.
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стопроцентники сидят на экзамене с раскрытыми * ми такие все прыщавенькие.так и светятся здоровьем