Стало известно, сколько кузбасских выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ.

В этом году в Кузбассе сразу 4 стобалльника по информатике и ИКТ. В 2016 году их не было.

По физике 5 стобалльников, по литературе — 3, по обществознанию — 1, сообщили в региональном департаменте образования и науки.

ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали 5 тысяч 228 участников, ЕГЭ по физике — 2 тысячи 601 участник, ЕГЭ по литературе — 687 участников. Средние баллы по всем трём предметам в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года, добавили в департаменте.