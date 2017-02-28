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#ДЕНЬГОРОДА
Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В России подешевеют продукты

Сегодня 11:25
604
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
std3.ru

Россиянам пообещали снижение цен на продукты питания.

Это станет возможным, когда в Госдуме примут закон о нестационарной и мобильной торговле. Цены в мобильных торговых точках будут на 10−15 процентов ниже, чем в крупных дискаунт-сетях, пишет novokuznetsk.su.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, закон о нестационарной и мобильной торговле примут до конца этого года.

Комментарии 9
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Ан
4 0
Великое сомнение у меня. Куча палаток, лотков на улицах города, грязь, мусор, захламление улиц. Не верю, что цены ниже будут. Сомневаюсь в качестве и соответствующем хранении продаваемого товара. Очень смахивает на очередную глупость. Ярмарки проводятся, рынки существуют - этого вполне достаточно.
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!
3 0
В существующих порядок наведите для начала, повсюду обвешивают, с разной степенью наглости.
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Я так кумекаю:
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Как прошлогодней осенью - после небывалого урожая зерновых в Кузбассе ПОДОРОЖАЛ ХЛЕБ - Я худею !
- Все подвержено влиянию кремлевско - н.огаревскому закону - чехарде во всем - объективная закономерность !
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Okcана И. 184
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ВЫ не худеете а так кукарекамете
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Okcана И. 184
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кал-продукт жизжнедеетельности человека
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олег
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новости для ваты. подешевеют продукты - но с условием, что протащут какой то мутный закон, где связь? возьми за коки эту банду во главу с вовой, и бензин придет в нормальное ценообразование с ценой нефти, и продукты подешевеют потому что доставка дешевле будет
убери другана вовы-бандита Платона ротенберга, и еще цены ниже станут

а виолончелисту нужно засунуть самую дорогую виолончель
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Okcана И. 184
1 0
новости для ваты. подешевеют продукты - но с условием, что протащут какой то мутный закон, где связь? возьми за коки эту банду во главу с вовой, и бензин придет в нормальное ценообразование с ценой нефти, и продукты подешевеют потому что доставка дешевле будет
убери другана вовы-бандита Платона ротенберга, и еще цены ниже станут

а виолончелисту нужно засунуть самую дорогую виолончель
виолончель жалко ее кто-то не для такой "любви" делал
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