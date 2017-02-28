В России подешевеют продукты
Сегодня 11:25
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Россиянам пообещали снижение цен на продукты питания.
Это станет возможным, когда в Госдуме примут закон о нестационарной и мобильной торговле. Цены в мобильных торговых точках будут на 10−15 процентов ниже, чем в крупных дискаунт-сетях, пишет novokuznetsk.su.
По словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, закон о нестационарной и мобильной торговле примут до конца этого года.
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убери другана вовы-бандита Платона ротенберга, и еще цены ниже станут
а виолончелисту нужно засунуть самую дорогую виолончель
убери другана вовы-бандита Платона ротенберга, и еще цены ниже станут
а виолончелисту нужно засунуть самую дорогую виолончель