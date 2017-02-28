20 июня многие вузы начали принимать документы от абитуриентов.

Как удалось узнать ВашГород.ру, в этом году СибГИУ предлагает 946 бюджетных мест, НФИ КемГУ — более 400, а ФСИН — 200. Оперативный комментарий о количестве бюджетных мест в КузГТУ журналистам получить не удалось.

Сроки подачи документов для поступающих на разные формы обучения, отличаются.

Например, в СибГИУ абитуриенты, которые поступают на бюджет по результатам ЕГЭ на очную и очно-заочную форму на бакалавров и специалистов, могут обратиться до 26 июля. Если выпускник проходит испытания в вузе, то должен подать документы до 14 июля. У магистрантов и поступающих на заочку даты другие — их можно увидеть здесь.

В НФИ КемГУ крайний срок для поступающих на бюджет по ЕГЭ — тоже 26 июля. Выпускники, сдающие внутренние экзамены, должны обратиться в вуз до 14 июля, а те, кто поступает по ЕГЭ, но одно из испытаний сдаёт в школе — до 20 числа. Подробное расписание смотрите по ссылке.

В КузГТУ абитуриенты-очники могут подать документы по 26 июля, заочники — по 19 августа.

В Кузбасском институте федеральной службы исполнения наказаний приёмная кампания для желающих поступить на бюджет началась раньше — ещё 15 мая. Абитуриентам, поступающим на очную и заочную формы, нужно подать документы до 17 июля.

Добавим, у платников сроки подачи документов другие. Их также можно узнать на сайтах вузов.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Новокузнецке СМИ сообщили, что в НФИ КемГУ сократят ещё несколько факультетов. Директор Владимир Гершгорин позже прокомментировал, что все изменения идут на благо вузу.