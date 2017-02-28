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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В вузах началась приёмная кампания: до какого подать документы

Сегодня 11:31
382
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

20 июня многие вузы начали принимать документы от абитуриентов.

Как удалось узнать ВашГород.ру, в этом году СибГИУ предлагает 946 бюджетных мест, НФИ КемГУ — более 400, а ФСИН — 200. Оперативный комментарий о количестве бюджетных мест в КузГТУ журналистам получить не удалось.

Сроки подачи документов для поступающих на разные формы обучения, отличаются.

Например, в СибГИУ абитуриенты, которые поступают на бюджет по результатам ЕГЭ на очную и очно-заочную форму на бакалавров и специалистов, могут обратиться до 26 июля. Если выпускник проходит испытания в вузе, то должен подать документы до 14 июля. У магистрантов и поступающих на заочку даты другие — их можно увидеть здесь.

В НФИ КемГУ крайний срок для поступающих на бюджет по ЕГЭ — тоже 26 июля. Выпускники, сдающие внутренние экзамены, должны обратиться в вуз до 14 июля, а те, кто поступает по ЕГЭ, но одно из испытаний сдаёт в школе — до 20 числа. Подробное расписание смотрите по ссылке.

В КузГТУ абитуриенты-очники могут подать документы по 26 июля, заочники — по 19 августа.

В Кузбасском институте федеральной службы исполнения наказаний приёмная кампания для желающих поступить на бюджет началась раньше — ещё 15 мая. Абитуриентам, поступающим на очную и заочную формы, нужно подать документы до 17 июля.

Добавим, у платников сроки подачи документов другие. Их также можно узнать на сайтах вузов.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Новокузнецке СМИ сообщили, что в НФИ КемГУ сократят ещё несколько факультетов. Директор Владимир Гершгорин позже прокомментировал, что все изменения идут на благо вузу.

Комментарии 7
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не важно
4 0
А цифра 177 в нике комментатора, - это количество его хромосом? Или как? Кто объяснит?
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Okcана И. 184
2 1
А цифра 177 в нике комментатора, - это количество его хромосом? Или как? Кто объяснит?
а у вас толлько 8 и та надломленная?
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Okcана И. 184
2 1
А цифра 177 в нике комментатора, - это количество его хромосом? Или как? Кто объяснит?
очень важно
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Okcана И. 184
0 1
ВГ ПОЧЕМУ ЯЯЯЯЯдолжна читать бред. написанный под млоим сокральным именем
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Okcана И. 184
0 0
Okcана И.:
ВГ ПОЧЕМУ ЯЯЯЯЯдолжна читать бред. написанный под млоим сокральным именем
не читай
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апартаментов
0 0
а до какого можно? - иногда до лохматого хочется
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Okcана И. 184
2 0
а до какого можно? - иногда до лохматого хочется
вам все можно
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