Ночная гроза разочаровала кемеровчан
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Жителям Кемерова не хватило дождя.
Гроза разразилась в столице Кузбасса в ночь на 21 июня. Пользователи соцсетей активно делятся зрелищными кадрами молнии. Но при этом некоторые сетуют: дождь всего лишь «побрызгал».
Ранее ВашГород.ру сообщал об установившейся аномальной жаре в Кузбассе и о том, как обезопасить себя в такую погоду.
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