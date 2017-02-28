Жителям Кемерова не хватило дождя.

Гроза разразилась в столице Кузбасса в ночь на 21 июня. Пользователи соцсетей активно делятся зрелищными кадрами молнии. Но при этом некоторые сетуют: дождь всего лишь «побрызгал».

Ранее ВашГород.ру сообщал об установившейся аномальной жаре в Кузбассе и о том, как обезопасить себя в такую погоду.