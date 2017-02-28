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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Ночная гроза разочаровала кемеровчан

Сегодня 12:31
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Жителям Кемерова не хватило дождя.

Гроза разразилась в столице Кузбасса в ночь на 21 июня. Пользователи соцсетей активно делятся зрелищными кадрами молнии. Но при этом некоторые сетуют: дождь всего лишь «побрызгал».

Ранее ВашГород.ру сообщал об установившейся аномальной жаре в Кузбассе и о том, как обезопасить себя в такую погоду.

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