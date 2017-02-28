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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кузбассе тонут дети: к родителям взывают о внимательности

Сегодня 12:42
312
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Родителей в Кемеровской области просят быть внимательными: с начала сезона в области утонуло 7 детей.

Во всех случаях несовершеннолетние купались одни и на несанкционированных пляжах. Так, вчера в Таштаголе утонул погиб 14-летний мальчик. Жара побудила его нырнуть в водохранилище, где запрещено купаться. Обратно подросток не выплыл — его тело нашли водолазы.

В областном ГУ МВД просят родителей тщательней контролировать досуг детей и повторить с ними правила поведения на воде. Так, купаться нужно только в специально оборудованных местах. Нельзя заплывать дальше буйков и ограждений, прыгать в воду с причалов, катеров и лодок, приближаться в воде к плавсредствам, устраивать игры с захватом частей тела и подавать шутки ради ложную тревогу.

И, конечно, ни в коем случае нельзя купаться в нетрезвом состоянии: даже малая доза алкоголя может оказаться губительной.

Если вы видите, что дети и подростки подвергают себя риску, в том числе и в воде, позвоните на горячую линию «Ребёнок в опасности» — номер телефона 123.

Комментарии 1
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Сергей
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Да чтоб у автора язык вместе с руками отсох от подобных заголовков.
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