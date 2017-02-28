Семилетний Дима Александров из Новокузнецка только закончил детсад, а уже умеет отжиматься больше взрослых мужчин — 256 раз за два подхода.

Дима — уже второй спорстмен в семье Александровых. Старшая дочь Кристина 14 лет отзанималась в ансамбле танца «Ильиночка». Дима же с 4 лет увлёкся боевыми искусствами, говорит его мама Екатерина Александрова. Тогда по возрасту его взяли только в гимнастику, но спустя пару лет — в карате.

«В Новоильинском районе только-только начали появляться спортклубы для детей. Мы ходим в „Культуру“, к Колмогорову Александру Александровичу. Он научил ребятишек отжиматься», — рассказала Екатерина.

Свои успехи Дима успел показать на соревнованиях между городскими клубами карате — занял там первое место. А 9 Мая внёс большой вклад в «Рекорд Победы» на Ильинке, отжавшись без малого 256 раз за два подхода.

«Папа на кулаках отжимался, а я на руках. Я сначала 116 раз отжался, потом передохнул минут 15−20 и снова начал. Вышло 256. Все просто ахнули (улыбается). А у папы получилось 80», — говорит Дима.

Как и его сверстники, Дима не прочь поиграть в компьютер, но не уходит в гаджеты с головой.

«Если говорить о том, почему сегодня многие дети повально сидят в компьютерах, я думаю, это скорее идёт от родителей. Многое зависит от нас, дети маленькие, и мы должны помогать им двигаться вперёд, задавать направление», — говорит Екатерина.

Не каждый родитель сегодня готов отдавать ребёнка в секцию, ведь его надо отводить на занятия, забирать, покупать униформу. Но ради детей надо себя в чём-то ограничивать, считает Екатерина.