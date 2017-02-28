Теперь работодатель может сам решать, когда мама двух и более малолетних детей пойдёт в отпуск.
Напомним, руководитель обычно сам определяет, когда сотрудники уходят в отпуск. Но до недавнего времени многодетные мамы с двумя и более малышами до 12 лет, так же, как и инвалиды и другие категории граждан, могли выбирать любое удобное для себя время.
Изменения связаны с тем, что в России недавно отменили действующее ещё с советских времён постановление. Аналогичную норму в Трудовой кодекс пока не внесли, пишут «Известия».
Хотя льготой пользовалась далеко не каждая мама, её следует вернуть, считает президент Ассоциации многодетных семей «Много нас» Елена Фоминых. По её мнению, мамы сегодня и так зажаты в тиски государством — для многих льгот им надо устроиться на работу по достижении каждым ребёнком трёхлетнего возраста.
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работодатели так вовсе должны нести все соц обязательства, которые придумали для беременных и матерей. Ну короче просто давать людям деньги, за то, что уони трудоустроены
да, вы будете фигачить за себя и ту мать
работодатели так вовсе должны нести все соц обязательства, которые придумали для беременных и матерей. Ну короче просто давать людям деньги, за то, что уони трудоустроены
Так как Вы никогда не будете беременной матерью, то Вам и беспокоиться не надо)))) о социальных обязательствах.
все выплаты этим неработающим ты должен делать сам, со своих денег\оборота, а только потом уже заполнять и подавать. При этом любая ошибка - и деньги тебе не вернут
то есть, оплатил бабе и её детям со своего кармана и зарплат других
Зажали, бедных, в тиски - работать им надо устраиваться. А так удобно было бы - рожай и рожай, сиди дома десятилетиями, а оплачивать тебе и твоим отпрыскам льготы будут менее детные или бездетные.
а наплодить кучу детей ума много не надо , вот пускай теперь задумаются что дороже удобный отпуск для себя или очередного ребёнка наплодить !