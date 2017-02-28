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На Кузбасс обрушится непогода

Многодетных мам в России лишили удобного отпуска

Сегодня 13:45
1042
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ku-ma.ru

Теперь работодатель может сам решать, когда мама двух и более малолетних детей пойдёт в отпуск.

Напомним, руководитель обычно сам определяет, когда сотрудники уходят в отпуск. Но до недавнего времени многодетные мамы с двумя и более малышами до 12 лет, так же, как и инвалиды и другие категории граждан, могли выбирать любое удобное для себя время.

Изменения связаны с тем, что в России недавно отменили действующее ещё с советских времён постановление. Аналогичную норму в Трудовой кодекс пока не внесли, пишут «Известия».

Хотя льготой пользовалась далеко не каждая мама, её следует вернуть, считает президент Ассоциации многодетных семей «Много нас» Елена Фоминых. По её мнению, мамы сегодня и так зажаты в тиски государством — для многих льгот им надо устроиться на работу по достижении каждым ребёнком трёхлетнего возраста.

Комментарии 17
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Читатель
34 5
Культ детей какой-то. А если я по состоянию здоровья могу иметь только одного ребенка, а многодетные разберут лучшие месяцы для отпуска, я пожизненно должна ходить в отпуск в солнечном декабре?
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Артём 9725
5 3
да, вы будете фигачить за себя и ту мать

работодатели так вовсе должны нести все соц обязательства, которые придумали для беременных и матерей. Ну короче просто давать людям деньги, за то, что уони трудоустроены
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Многомама не я
6 16
Культ детей какой-то. А если я по состоянию здоровья могу иметь только одного ребенка, а многодетные разберут лучшие месяцы для отпуска, я пожизненно должна ходить в отпуск в солнечном декабре?
А я поддерживаю возвращение удобного отпуска многомамам
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Артём 9725
6 3
ну вы создайте бизнес и предоставляйте им отпуска круглогодичные
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Лариса
6 8
Артём:
да, вы будете фигачить за себя и ту мать

работодатели так вовсе должны нести все соц обязательства, которые придумали для беременных и матерей. Ну короче просто давать людям деньги, за то, что уони трудоустроены
Артему
Так как Вы никогда не будете беременной матерью, то Вам и беспокоиться не надо)))) о социальных обязательствах.
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Артём 9725
9 6
беспокоится нужно работодателям, и далее принимать только надёжных и бостойных людей, а не паразитов
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Читатель
16 2
Что еще за условия частному бизнесу? С такими претензиями кто на работу брать то будет? Да и остальные сотрудники почему должны быть ущемлены? У их детей тоже сады и школы летом не работают, а лагеря не всем доступны. Нет возможности, так не стоит рожать один за другим. Подрос один лет до 10, рожай другого. Или рожай и сиди с ними дома. Ну что это за работник то такой , кому он прям так нужен будет?
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работодатель
9 3
Поэтому и не беру на работу беременюшек и овуляшек )
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Артём 9725
3 4
всё верно, нафига я буду устраивать паразитов ?
все выплаты этим неработающим ты должен делать сам, со своих денег\оборота, а только потом уже заполнять и подавать. При этом любая ошибка - и деньги тебе не вернут
то есть, оплатил бабе и её детям со своего кармана и зарплат других
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Н.
12 3
"По её мнению, мамы сегодня и так зажаты в тиски государством — для многих льгот им надо устроиться на работу по достижении каждым ребёнком трёхлетнего возраста".
Зажали, бедных, в тиски - работать им надо устраиваться. А так удобно было бы - рожай и рожай, сиди дома десятилетиями, а оплачивать тебе и твоим отпрыскам льготы будут менее детные или бездетные.
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Василий
7 11
Поэтому и не беру на работу беременюшек и овуляшек )
Да. Видимо тебя,и тебе подобных, дурная 3,14зда рожала,раз вы так рассуждаете. Противно читать ваши посты.
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Артём 9725
5 1
Василий, сколько многодетных или беременных вы приняли на работу ? Как вы поддерживаете российских матерей ?
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Санек
3 0
беременных и прочих нужно от частников переводить в бюджетную сферу федеральную и муницыпальную службу, там в отдых уже пускай ходят
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Алекс
7 1
Поддерживаю данное решение! 3, 5, 10 или 15 у тебя детей - это твоё личное решение и оно никаким образом не должно влиять на личные интересы других людей!
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Читатель
8 0
Правильно здесь люди пишут, почему за счет беременных должны страдать те у кого один или два?
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мужчина , детей нет
3 2
правильно , не должно быть таких поблажек многодетным, у них итак чересчур много льгот , люди имеющие одного ребёнка ничем не хуже ,
а наплодить кучу детей ума много не надо , вот пускай теперь задумаются что дороже удобный отпуск для себя или очередного ребёнка наплодить !
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