Теперь работодатель может сам решать, когда мама двух и более малолетних детей пойдёт в отпуск.

Напомним, руководитель обычно сам определяет, когда сотрудники уходят в отпуск. Но до недавнего времени многодетные мамы с двумя и более малышами до 12 лет, так же, как и инвалиды и другие категории граждан, могли выбирать любое удобное для себя время.

Изменения связаны с тем, что в России недавно отменили действующее ещё с советских времён постановление. Аналогичную норму в Трудовой кодекс пока не внесли, пишут «Известия».

Хотя льготой пользовалась далеко не каждая мама, её следует вернуть, считает президент Ассоциации многодетных семей «Много нас» Елена Фоминых. По её мнению, мамы сегодня и так зажаты в тиски государством — для многих льгот им надо устроиться на работу по достижении каждым ребёнком трёхлетнего возраста.