Сегодня легендарному лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.
В честь этого «Яндекс» выпустил вдохновляющее видео.
«Песню „Звезда по имени Солнце“ поют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и самые обычные прохожие. Вы увидите, как менялся Петербург — родной город Цоя, и как уместно звучат его песни в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х», — рассказала компания в соцсетях.
В ролике спрятаны многие факты о жизни Цоя, добавили в «Яндексе». Также в видео мелькают известные артисты и музыканты.
Виктор Цой, культовый советский рок-музыкант, погиб в августе 1990 года в автокатастрофе. По официальной версии, он уснул за рулём и врезался во встречную машину.
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хотя, Цой - это попса, а ГрОб - альтернатива; честное и простое, некоммерческое, не для быдла.