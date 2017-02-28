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Мурашки по коже: к 55-летию Виктора Цоя выпустили вдохновляющее видео

Сегодня 14:15
1439
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Photo.i.ua

Сегодня легендарному лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.

В честь этого «Яндекс» выпустил вдохновляющее видео.

«Песню „Звезда по имени Солнце“ поют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и самые обычные прохожие. Вы увидите, как менялся Петербург — родной город Цоя, и как уместно звучат его песни в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х», — рассказала компания в соцсетях.

В ролике спрятаны многие факты о жизни Цоя, добавили в «Яндексе». Также в видео мелькают известные артисты и музыканты.

Виктор Цой, культовый советский рок-музыкант, погиб в августе 1990 года в автокатастрофе. По официальной версии, он уснул за рулём и врезался во встречную машину.

Комментарии 6
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Андрей
13 0
Цой не умер,просто вышел покурить
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бревно Ленина
4 3
долой спекуляции, руки прочь от Цоя!
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бревно Ленина
0 4
не смотрел, но осуждаю
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Андрей
0 1
Клип шляпа какая то,вообще о жизни ничего,про жизнь фильм Игла.
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Артём 9725
0 5
ну ГрОб что? Почему только после смерти Летова по ТВ что-то было стоящее

хотя, Цой - это попса, а ГрОб - альтернатива; честное и простое, некоммерческое, не для быдла.
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мужчина
2 0
Перемен требуют наши сердца...
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