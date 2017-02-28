Сегодня легендарному лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.

В честь этого «Яндекс» выпустил вдохновляющее видео.

«Песню „Звезда по имени Солнце“ поют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и самые обычные прохожие. Вы увидите, как менялся Петербург — родной город Цоя, и как уместно звучат его песни в любом контексте и в любые времена: в кассетном плеере, под гитару или на шумной вечеринке в некурящем баре 2010-х», — рассказала компания в соцсетях.

В ролике спрятаны многие факты о жизни Цоя, добавили в «Яндексе». Также в видео мелькают известные артисты и музыканты.

Виктор Цой, культовый советский рок-музыкант, погиб в августе 1990 года в автокатастрофе. По официальной версии, он уснул за рулём и врезался во встречную машину.