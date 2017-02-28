Проживание в большой и светлой квартире мечта многих. Но что делать, если вы живёте в небольшой квартире в хрущёвке.

Одним из решений может стать объединение кухни и гостиной. Такие варианты квартир называют студиями. Стена между комнатой и кухней может быть полностью снесена или же вместо нее устанавливается барная стойка. Главное в этом деле помнить, что ни в коем случае нельзя сносить несущие стены, также при сносе стен необходимо узаконить проводимую перепланировку.

Также расширить пространство поможет правильная организация шкафов в квартире. Эксперты отмечают, что необходимо использовать всё пространство вплоть до потолка. В качестве оптимального решения подойдёт установка шкафа-купе. Особенно много скарба можно загрузить в угловой шкаф-купе.

Ну и напоследок, давно доказано, что при использовании в интерьере светлых тонов пространство помещения визуально становится больше. Полосатые горизонтальные линии на обоях делают комнату шире, вертикальные полоски — выше. Также поможет визуально расширить квартиру использование зеркал.