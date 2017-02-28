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Недвижимость и строительство

Как расширить малогабаритную квартиру и создать в ней уют

Сегодня 14:25
617
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Imgload.ru, New-gadjets.ru, Mebdetali.ru

Проживание в большой и светлой квартире мечта многих. Но что делать, если вы живёте в небольшой квартире в хрущёвке.

Одним из решений может стать объединение кухни и гостиной. Такие варианты квартир называют студиями. Стена между комнатой и кухней может быть полностью снесена или же вместо нее устанавливается барная стойка. Главное в этом деле помнить, что ни в коем случае нельзя сносить несущие стены, также при сносе стен необходимо узаконить проводимую перепланировку.

Также расширить пространство поможет правильная организация шкафов в квартире. Эксперты отмечают, что необходимо использовать всё пространство вплоть до потолка. В качестве оптимального решения подойдёт установка шкафа-купе. Особенно много скарба можно загрузить в угловой шкаф-купе.

Ну и напоследок, давно доказано, что при использовании в интерьере светлых тонов пространство помещения визуально становится больше. Полосатые горизонтальные линии на обоях делают комнату шире, вертикальные полоски — выше. Также поможет визуально расширить квартиру использование зеркал.

Комментарии 5
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Андрей
0 0
Пристроить комнату через балкон
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Okcана И. 205
5 0
про шкафы баян ухе сейчас цена 1м2 жилплощади меньше цены 1м2 занимаемого Хорошим шквафом в кузне
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Маша
5 0
Информация лет на дцать устарела. Посвежее есть приёмы? Вы б ещё про ковры на стенах упомянули
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Читатель
5 0
Это все прекрасно. Но жить в студии не удобно. 1 комнатная намного удобней для молодой семьи. Кухня в хрущевках имеет площадь 6 кв. Некоторые вечером на ней работают, либо смотрят телевизор, пока в комнате спит ребенок. Студия хороша для одного человека.
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аватар
555
7 0
Вот от таких "студий" и совмещенных санузлов, когда несущие стены сносят с самого верхнего этажа до нижнего, и рушатся подъезды.
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