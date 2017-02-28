В Новокузнецке пройдёт юбилейное байк-шоу «Кузня-2017».

Горожане в десятый раз увидят трюки мотоциклистов и услышат живую рок-музыку от сибирских музыкантов, а также питерцев «Бригадный подряд». И это не всё.

«Зрители увидят невероятные трюки отечественных звёзд мотофристайла, которые впервые выступят в Кузбассе, а также станут свидетелями захватывающего Fire-show! Насыщенная программа подразумевает традиционные мотоконкурсы, и не только», — рассказали организаторы.

Билет на мероприятие для зрителей стоит 1000 рублей. Проживание организуют в палаточном лагере. Еду можно брать с собой или покупать на фестивале, уточнили ВашГород.ру организаторы.

Байк-шоу пройдёт в стрелковом клубе «Кузнецкий» с 23 по 25 июня. Подробную информацию узнавайте в группе во «ВКонтакте».