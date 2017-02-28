В Кузбасс к жаре присоединится непогода.
Завтра, 22 числа, в большинстве районов области ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер усилится до 16−21 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Температура при этом днём составит +27,+32 градуса.
23 июня также ожидается ветер. В отдельных районах пройдут грозы и дожди.
Кузбассовцев просят во время бури не выходить из помещений без особой необходимости. Лучше не парковать машины под деревьями, строительными лесами, ЛЭП и мусорными баками. Во время грозы нужно закрыть дома окна и отойти от них подальше.
Какую погоду ждать завтра, можно узнать здесь.
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