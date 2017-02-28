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На Кузбасс обрушится непогода

На Кузбасс обрушится непогода

Сегодня 15:24
1013
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Кузбасс к жаре присоединится непогода.

Завтра, 22 числа, в большинстве районов области ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер усилится до 16−21 метров в секунду, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Температура при этом днём составит +27,+32 градуса.

23 июня также ожидается ветер. В отдельных районах пройдут грозы и дожди.

Кузбассовцев просят во время бури не выходить из помещений без особой необходимости. Лучше не парковать машины под деревьями, строительными лесами, ЛЭП и мусорными баками. Во время грозы нужно закрыть дома окна и отойти от них подальше.

Какую погоду ждать завтра, можно узнать здесь.

Комментарии 5
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Okcана И. 205
1 6
гидромультцентр сообщает возможны осадки в виден фрикаделек
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Макс
8 0
Лучше не парковать машины под деревьями, строительными лесами, ЛЭП и мусорными баками - как же можно припарковать машину под мусорным баком? ))))
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алекс
5 0
Лучше не парковать машины под деревьями, строительными лесами, ЛЭП и мусорными баками - как же можно припарковать машину под мусорным баком? ))))
Макс, паркуй машину в гараже...
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Okcана И. 205
0 3
Макс, паркуй машину в гараже...
вышел ежик из тумана========= ёа где твой ддруг митрич а то тебе даже лизнуть некому
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