В этом году в детсадах Кемерова появятся дополнительные 1000 мест для ребятишек.
Об этом сообщил мэр Илья Середюк на объезде строящихся садиков.
«Мы активно готовимся к тому, чтобы принять ребятишек в первые классы, создаём новые группы для принятия в дошкольные заведения. Несмотря на то, что проблема дошкольного образования частично решена, продолжаем открывать группы в возрасте от 1,5 лет», — цитирует главу города журнал «Птица».
Первые группы запустят уже в июле.
Как ранее писал ВашГород.ру, с сентября в Кемерове вырастет плата за детский сад. Также в городе отменили сниженный тариф, который действовал для некоторых учреждений.
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