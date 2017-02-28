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В кемеровских детсадах откроют дополнительные места

Сегодня 15:53
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Koubstudio.ru

В этом году в детсадах Кемерова появятся дополнительные 1000 мест для ребятишек.

Об этом сообщил мэр Илья Середюк на объезде строящихся садиков.

«Мы активно готовимся к тому, чтобы принять ребятишек в первые классы, создаём новые группы для принятия в дошкольные заведения. Несмотря на то, что проблема дошкольного образования частично решена, продолжаем открывать группы в возрасте от 1,5 лет», — цитирует главу города журнал «Птица».

Первые группы запустят уже в июле.

Как ранее писал ВашГород.ру, с сентября в Кемерове вырастет плата за детский сад. Также в городе отменили сниженный тариф, который действовал для некоторых учреждений.

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