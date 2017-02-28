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#ДЕНЬГОРОДА
На Кузбасс обрушится непогода

Спасётесь ли вы от жары: тест от ВашГород.ру

Сегодня 16:38
202
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Blogspot.com

В Сибири всё ещё стоит духота, и ВашГород.ру предлагает узнать, знаете ли вы способы выжить в жару.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как уберечь себя от жары в городе и на даче. Мы также публиковали правила поведения на пляже, которые помогут избежать травмы.

Комментарии 2
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алекс
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Сибирякам не привыкать, хоть жара хоть холод, мы выживем всё равно)
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