Спасётесь ли вы от жары: тест от ВашГород.ру
Сегодня 16:38
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В Сибири всё ещё стоит духота, и ВашГород.ру предлагает узнать, знаете ли вы способы выжить в жару.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, как уберечь себя от жары в городе и на даче. Мы также публиковали правила поведения на пляже, которые помогут избежать травмы.
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