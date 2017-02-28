В Сибири всё ещё стоит духота, и ВашГород.ру предлагает узнать, знаете ли вы способы выжить в жару.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как уберечь себя от жары в городе и на даче. Мы также публиковали правила поведения на пляже, которые помогут избежать травмы.