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На Кузбасс обрушится непогода

В Новокузнецке запустили комфортный детский поезд

Сегодня 17:30
459
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
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Накануне в Новокузнецке первый специализированный детский поезд отправился в Анапу.

В нём перевозят организованные группы ребятишек. Для удобства детей поезд оборудовали биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Два вагона-ресторана обеспечат малышей горячим питанием.

В пути ребятишек сопровождают медик и полиция, пишет Novokuznetsk.su. Также все сотрудники знакомы с санитарными правилами и прошли занятия по основам детской психологии.

Всего этим летом поезд перевезёт четыре группы ребятишек.

Комментарии 4
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Okcана И. 217
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ВГ какой поезд начинайте сер вокруг губернатора комментов так на 150
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Okcана И. 217
0 0
жду=======дричей и не определившихся всяких акрихинов пополизов алексов
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Серый
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Уффф... Я уж было подумал Парк Гагарина свой паровозик на такой маршрут отдал! ))
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поезд перевезёт четыре группы ребятишек...
___ Количество детей в группе сколько? 30 как в школе и детсаде?
Какой же это поезд!!! Вагон всего то...тьфу.
Пиар завязывайте.
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