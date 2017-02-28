В Новокузнецке запустили комфортный детский поезд
Сегодня 17:30
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Накануне в Новокузнецке первый специализированный детский поезд отправился в Анапу.
В нём перевозят организованные группы ребятишек. Для удобства детей поезд оборудовали биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Два вагона-ресторана обеспечат малышей горячим питанием.
В пути ребятишек сопровождают медик и полиция, пишет Novokuznetsk.su. Также все сотрудники знакомы с санитарными правилами и прошли занятия по основам детской психологии.
Всего этим летом поезд перевезёт четыре группы ребятишек.
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___ Количество детей в группе сколько? 30 как в школе и детсаде?
Какой же это поезд!!! Вагон всего то...тьфу.
Пиар завязывайте.