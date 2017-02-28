Накануне в Новокузнецке первый специализированный детский поезд отправился в Анапу.

В нём перевозят организованные группы ребятишек. Для удобства детей поезд оборудовали биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Два вагона-ресторана обеспечат малышей горячим питанием.

В пути ребятишек сопровождают медик и полиция, пишет Novokuznetsk.su. Также все сотрудники знакомы с санитарными правилами и прошли занятия по основам детской психологии.

Всего этим летом поезд перевезёт четыре группы ребятишек.