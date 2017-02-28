Он включает в себя из 14 элементов, в том числе качалку-балансир, качели, мини-карусель, спортивный комплекс, теннисный стол.
Новая игровая площадка получила прописку в парке имени Жукова. Все элементы выполнены из безопасных материалов, в яркой цветовой гамме, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Игровой комплекс установлен по целевой благотворительной программе ООО «Газпром трансгаз Томск». На его создание направлено более 800 тысяч рублей.
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