Он включает в себя из 14 элементов, в том числе качалку-балансир, качели, мини-карусель, спортивный комплекс, теннисный стол.

Новая игровая площадка получила прописку в парке имени Жукова. Все элементы выполнены из безопасных материалов, в яркой цветовой гамме, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Игровой комплекс установлен по целевой благотворительной программе ООО «Газпром трансгаз Томск». На его создание направлено более 800 тысяч рублей.