В новокузнецком суши-баре «Манхэттен» Роспотребнадзор нашёл массу нарушений.

Речь идёт о кафе в ТЦ «Парус» на Архитекторов. Проверка показала, что у курьеров отсутствовали медкнижки, продукты хранились с нарушениями, не было условий для обработки контейнеров для доставки блюд и многое другое. Там же обнаружили сметану с истёкшим сроком годности.

В роллах «Гурме», «Темпура Лава», «ШитакиСпайси» и имбире нашли кишечную палочку и превышение некоторых бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Новоильинский районный суд признал, что посетители рисковали жизнью, посещая кафе. Заведение с 30 мая закрыли на 25 дней.