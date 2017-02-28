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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Новокузнецкий суши-бар кормил роллами с кишечной палочкой

Сегодня 07:10
1048
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В новокузнецком суши-баре «Манхэттен» Роспотребнадзор нашёл массу нарушений.

Речь идёт о кафе в ТЦ «Парус» на Архитекторов. Проверка показала, что у курьеров отсутствовали медкнижки, продукты хранились с нарушениями, не было условий для обработки контейнеров для доставки блюд и многое другое. Там же обнаружили сметану с истёкшим сроком годности.

В роллах «Гурме», «Темпура Лава», «ШитакиСпайси» и имбире нашли кишечную палочку и превышение некоторых бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Новоильинский районный суд признал, что посетители рисковали жизнью, посещая кафе. Заведение с 30 мая закрыли на 25 дней.

Комментарии 4
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Кузня родная 4033
4 4
Кто то устраняет конкурентов?
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4 0
Да знаем мы как эти медкнижки выдаются. Толку-то от них?
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Читатель
0 5
Часто заказываем у них на дом. Конечно, в кафе вкуснее, но у них тоже очень вкусные. Доставка быстрая. Я вот не пойму, как медкнижка службы доставки влияет на саму доставку? Все привозят в пластиковые контейнерах, сложенных в пакет, который завязан на узел.Отравлений у нас не было. Постоянно заказываем Филадельфию , иногда горячие роллы. Все нормально с желудком и животом.
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-=mAx=- 1118
1 0
ВГ, жертвы ЕГ! Ни одного слова о том, что сегодня день скорби. Ни одного слова, что Аман на ладан дышит. Вы хоть новости то почитайте.
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