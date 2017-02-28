В новокузнецком суши-баре «Манхэттен» Роспотребнадзор нашёл массу нарушений.
Речь идёт о кафе в ТЦ «Парус» на Архитекторов. Проверка показала, что у курьеров отсутствовали медкнижки, продукты хранились с нарушениями, не было условий для обработки контейнеров для доставки блюд и многое другое. Там же обнаружили сметану с истёкшим сроком годности.
В роллах «Гурме», «Темпура Лава», «ШитакиСпайси» и имбире нашли кишечную палочку и превышение некоторых бактерий, сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.
Новоильинский районный суд признал, что посетители рисковали жизнью, посещая кафе. Заведение с 30 мая закрыли на 25 дней.
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