В Кузбассе мигрантам запретили работать в сферах образования и транспорта.
Теперь иностранцам нельзя трудиться на предприятиях по производству детского питания и диетических пищевых продуктов, в организациях дошкольного образования и в школах.
Также мигранты не смогут работать на пассажирском транспорте и в такси. Не доверят им подбор и трудоустройство персонала. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Кемеровской области 21 июня.
Всем предприятиям и организациям рекомендовано «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением». Сделать это нужно в течение трёх месяцев со дня опубликования документа.
Как ранее писал ВашГород.ру. аналогичный запрет был введён в прошлом году в Новосибирской области.
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