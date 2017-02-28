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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

В Кузбассе иностранцев не пустят за руль автобусов и такси

Сегодня 07:20
694
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
paragraphist.ru

В Кузбассе мигрантам запретили работать в сферах образования и транспорта.

Теперь иностранцам нельзя трудиться на предприятиях по производству детского питания и диетических пищевых продуктов, в организациях дошкольного образования и в школах.

Также мигранты не смогут работать на пассажирском транспорте и в такси. Не доверят им подбор и трудоустройство персонала. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Кемеровской области 21 июня.

Всем предприятиям и организациям рекомендовано «привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением». Сделать это нужно в течение трёх месяцев со дня опубликования документа.

Как ранее писал ВашГород.ру. аналогичный запрет был введён в прошлом году в Новосибирской области.

Комментарии 3
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я
13 1
Да скорей бы. а то кругом одни иностранцы, еще и хамят. Хамите у себя дома!
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Сюся
8 0
Понимаю, что это не правильно, но меня раздражает ихняя визгливая национальная музыка!
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