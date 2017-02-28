Новосибирский художник, а ныне москвич, Артём Лоскутов выступил против реновации в Москве. Он развесил на домах под снос гипсовую женскую грудь.
В необычной акции приняли участие сам Лоскутов и кандидат в муниципальные депутаты Люся Штейн. Именно её грудь и стала основой для «оберега» хрущёвок, сообщает «Новая газета». Всего было сделано шесть слепков, их развесили на домах, вошедших в программу реновации, в Басманном районе Москвы. Под каждым написано — «Грудью на защиту вашего дома. Люся Штейн».
Телевизионный сюжет с открытия защитного бюста появился на канале «Штаб Штейн» на ютьюбе. Жители одного из домов на ул. Доброслободской, 10, в восторге от такой акции. «Умница большая!» — повторяли бабушки в адрес Люси. Сама модель призналась — сейчас для неё грудь имеет прежде всего политическое значение:
«Начиная с освобождения рабов в США в XIX веке вплоть до движения Сопротивления в оккупированной нацистами Франции женская грудь символизировала свободу и независимость».
Напомним, идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов прославился голой грудью в 2016 году. Тогда в Новосибирске повесили соответствующую инсталляцию с подписью, повторяющей знаменитое высказывание Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».
Добавим, недавно лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести реновацию жилья по всей России за счёт федерального бюджета.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
А то что сейчас в процессе программы реиновации десятки людей останутся на улице для вас не дебилизация?
Или хоть кто то из вас верит что власть выполнит свои обещания перед собственниками все и в полном объеме? Сносить надо действительно ветхое жилье а то что творится в Москве под личиной этого мероприятия называется просто - освобождение площади да стену ля коммерческого строительства. И жителям этих домов уже не грудь вешать надо...а ружье...ну или вилы на худой конец....
А то что сейчас в процессе программы реиновации десятки людей останутся на улице для вас не дебилизация?
Или хоть кто то из вас верит что власть выполнит свои обещания перед собственниками все и в полном объеме? Сносить надо действительно ветхое жилье а то что творится в Москве под личиной этого мероприятия называется просто - освобождение площади для коммерческого строительства. И жителям этих домов уже не грудь вешать надо...а ружье...ну или вилы на худой конец....