Новосибирский художник, а ныне москвич, Артём Лоскутов выступил против реновации в Москве. Он развесил на домах под снос гипсовую женскую грудь.

В необычной акции приняли участие сам Лоскутов и кандидат в муниципальные депутаты Люся Штейн. Именно её грудь и стала основой для «оберега» хрущёвок, сообщает «Новая газета». Всего было сделано шесть слепков, их развесили на домах, вошедших в программу реновации, в Басманном районе Москвы. Под каждым написано — «Грудью на защиту вашего дома. Люся Штейн».

Телевизионный сюжет с открытия защитного бюста появился на канале «Штаб Штейн» на ютьюбе. Жители одного из домов на ул. Доброслободской, 10, в восторге от такой акции. «Умница большая!» — повторяли бабушки в адрес Люси. Сама модель призналась — сейчас для неё грудь имеет прежде всего политическое значение:

«Начиная с освобождения рабов в США в XIX веке вплоть до движения Сопротивления в оккупированной нацистами Франции женская грудь символизировала свободу и независимость».

Напомним, идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов прославился голой грудью в 2016 году. Тогда в Новосибирске повесили соответствующую инсталляцию с подписью, повторяющей знаменитое высказывание Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».

Добавим, недавно лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил провести реновацию жилья по всей России за счёт федерального бюджета.