Сегодняшние новокузнечанки зачастую рожают одного или двух детей и редко кормят грудью больше года. К тому же они прерывают нежеланные беременности, переносят воспаления, страдают эндометриозом, имеют наследственную предрасположенность к развитию миомы матки — всё это факторы для возникновения данного заболевания.

К примеру, известно, что после воспаления или прерывания беременности миоматозные узлы начинают активно расти. Для многих женщин диагноз «миома матки» звучит, как гром среди ясного неба, если не как приговор. По статистике, около 80% всех операций в гинекологии проводится именно по этому поводу, а у каждой третьей женщины старше 55 лет матка уже удалена. Об особенностях этого заболевания и современных методах его лечения мы попросили рассказать врача-гинеколога высшей врачебной категории с опытом работы более 20 лет, заведующую отделения оперативной гинекологии медицинского центра «АлМед» Елену Деменеву.

— Из-за чего развивается миома матки?

— У этого заболевания нет одной причины возникновения. И никто не знает, как поведёт себя миоматозный узел, будет ли он расти или стабилизируется. Поэтому если у женщины при УЗИ были обнаружены даже маленькие миоматозные узлы, не больше двух сантиметров, отпускать такую пациентку со словами: «будем наблюдать, если вырастут, прооперируем» равносильно ситуации, когда больной обращается с жалобами на кашель, а врач вместо того, чтобы его лечить, говорит: «понаблюдаем, разовьётся воспаление лёгких, тогда и полечим». Назначать лечение необходимо в любом случае! Другой вопрос — какое.

То, что поможет одной женщине, может не подойти другой. Стандартного и одинакового лечения для всех без исключения пациенток с миомой матки просто нет. В каждом конкретном случае решение должно приниматься индивидуально с учётом размеров и локализации узлов, возраста женщины, наличия других заболеваний и ещё многих факторов.

— Можно ли вылечить её без операции?

— Хочу отметить, что нет «уникальных» лекарств, которые лечат миому матки. Что бы вам ни говорили, не существует таблетки, которую можно выпить и миома сама «рассосётся». Надежды на разработку высокоэффективных средств консервативного лечения этого заболевания пока не оправдались, так что возможности лекарственной терапии существенно ограничены. К сожалению, есть женщины, которые и миомы больших размеров лечат травами. Этого допускать категорически нельзя! Приходите к гинекологу хорошей квалификации и обсудите с ним свою проблему. Вы получите грамотные рекомендации, которых будете придерживаться и, возможно, вас не нужно будет оперировать. Но всё-таки основным методом лечения миомы матки было и остаётся хирургическое вмешательство.

Женщина должна понять, что опухоль ухудшает качество её жизни, и с каждым днём она всё сильнее рискует, что размер миоматозных узлов значительно увеличится. Нельзя затягивать с решением этой проблемы — лучше обратиться за врачебной помощью своевременно.

— А что предлагает современная медицина, если всё-таки требуется оперативное вмешательство?

— Мы уже давно живём уже в ХХI веке и, конечно же, у нас, врачей, появилась возможность не так радикально оперировать. Речь идёт об органосохраняющем направлении в оперативной гинекологии, которое хорошо представлено в центре «АлМед». Это и лапароскопические операции, дающие возможность прооперировать многие виды миомы без разрезов и швов, удалив только миоматозные узлы. Сохранить орган поможет и проведение в нашем отделении гистерорезектоскопии при субмукозном расположении узла. Кроме того, мы можем убрать поражённый орган через естественные отверстия, не оставив при этом ни одного шовчика на брюшной стенке. Все эти операции менее травматичны и позволяют женщинам быстрее реабилитироваться к дальнейшей активной жизни. Совместно с пациентками мы обсуждаем возможности проведения того или иного метода лечения. Наше отделение оперативной гинекологии оснащено новейшим оборудованием и расходными материалами. Операция, выполненная на высоком уровне, комфортные палаты и замечательный персонал помогают нашим пациенткам выздоравливать быстрее.

— Какое оборудование вы используете при проведении лапароскопических операций?

— Это хорошо известное во всём мире эндоскопической хирургии оборудование немецкой фирмы KARL STORZ, а также ультразвуковой скальпель HARMONIC производства мирового лидера Ethicon (Johnson&Johnson). Они высоконадёжны и, что немаловажно, самостоятельно контролируют все параметры своей работы, требуемые для безопасности пациенток. Например, электронный дозатор «выдаёт» точное количество необходимой анестезии. И так далее. В общем, человеческих фактор при таких операциях сведён до минимума. Плюс во время операции хирург видит на мониторе увеличенную в 30 раз «картинку» всего, что происходит внутри оперируемого органа. Соответствующая оптика вводится вместе с инструментом.

Что касается скальпеля HARMONIC, то за счёт энергии ультразвуковых колебаний он производит одновременное рассечение и коагуляцию тканей. Это его единственное принципиальное отличие от KARL STORZ.

Все оперативные вмешательства малотравматичны, производятся быстро и с минимальной кровопотерей. В зависимости от миоматозных узлов, их размера и расположения операция занимает от часа до двух. Причём в тот же день пациентка уже встаёт. В каком-то обезболивании практически нет необходимости. А полное восстановление происходит в течение недели. Удаление органа осуществляется с применением этого же оборудования — также без разрезов и швов, с малоболезненным и быстрым реабилитационным периодом.

— В каких случаях необходимы гистероскопические операции?

— Когда оперативное вмешательство производится в полости матки, так как у пациентки диагностирована субмукозная миома. В этом случае внутрь органа вводится надёжный гистерорезектороскоп KARL STORZ, который срезает миоматозный узел с помощью электротока. Такая операция длится 30−40 минут и всего за несколько дней пациентка полностью восстанавливается.

— Кроме миомы матки, какие ещё «женские болячки» можно вылечить в вашем отделении?

— Таких операций мы делаем немало — причём ежедневно. Помогаем женщинам вернуться к здоровой, полноценной жизни, избавившись от кист и доброкачественных опухолей яичников, эндометриоза и полипов. А ещё оперативно решаем такую неприятную и болезненную проблему, как опущение и выпадение половых органов. И лечим бесплодие.

— Выпадение — это, видимо, заболевание старых женщин?

— Как правило, у таких пациенток наблюдается несостоятельность мышц тазового дна — из-за этого со временем и происходит выпадение половых органов.

Развитию этого заболевания могут «посодействовать» перенесённые тяжёлые роды, менопауза, особенности соединительной ткани. Чаще всего с этой проблемой к нам обращаются женщины после 50−55 лет. Я бы не назвала их старыми. И в любом случае, независимо от возраста, женщина должна жить без страданий — физических и психологических. И мы действительно можем в этом помочь.

В нашем отделении проводятся передняя и задняя пластика влагалища, пластика промежности, а также операции при полном выпадении половых органов, которые вообще мало кто делает. А ведь это очень серьёзная проблема — женщины преимущественно старческого возраста даже в туалет не могут сходить. Мы же возвращаем им полноценную жизнь — надёжно, эффективно и гарантированно без рецидивов. Кроме того, в отделении оперативной гинекологии медицинского центра «АлМед» можно сделать так называемую «манчестерскую операцию» — это ампутация шейки матки с пересадкой сводов влагалища. Мы применяем данный метод оперативного лечения, когда у пациенток диагностируется элонгация, то есть удлинение шейки, и неполное выпадение матки. Операция производится внутри органа — причём используются собственные ткани женщины. Все перечисленные операции длятся до полутора часов, а женщины полностью восстанавливаются за полтора месяца.

— А какие операции могут помочь женщинам стать счастливыми мамами?

— Такое лечение осуществляется совместно с нашими репродуктологами, если выявленные проблемы бесплодия можно решить с помощью оперативного вмешательства. В нашем отделении проводится целый ряд подобных операций. Например, электрокаутеризация яичников — так называемый «дриллинг». А также рассечение спаек на маточных трубах. Частой причиной бесплодия является эндометриоз. Как только мы решаем эту проблему, иссекая и коагулируя эндометриодные очаги, то «сама собой» решается и проблема бесплодия. Кроме того, мы используем внутриматочную хирургию, производя рассечение синехий — спаек — внутри матки.

Все эти операции занимают не более часа, а чтобы прийти в норму, организму женщины требуется меньше недели. Причём её шансы на счастливую долгожданную беременность существенно повышаются.

— Что бы вы посоветовали новокузнечанкам?

— Современные женщины грамотны во многих вопросах, но во «всемирной паутине» информацию часто преподносят вывернутой наизнанку. Всё это формирует у женщины неуверенность: ей трудно психологически настроится на «страшную операцию». Осознайте её необходимость, не уходите от своей проблемы — решите её вместе с врачом. Причём в медицинском центре «АлМед» это можно сделать бесплатно — по полису ОМС. Не стоит ухудшать качество своей жизни нерешёнными проблемами. Помните, что вы нужны своим близким, своим детям и любимым — здоровыми и счастливыми!

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