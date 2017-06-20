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Россиян предупредили о росте фальшивок в банкоматах

Сегодня 09:26
576
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
themideastbeast.com

Банк России отмечает большое количество вбросов фальшивых купюр в банкоматы.

По словам первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского, причина в том, что кредитные организации экономят на безопасности. Об этом пишет «Российская газета».

Для вброса мошенники используют не только откровенные фальшивки, но и склеенные купюры с использованием ключевых фрагментов подлинных банкнот. Банк России уже не первый раз отмечает стремление банков сэкономить на устройствах по приёму наличных. В результате люди получают фальшивые деньги там, где они этого меньше всего ожидают — в банкоматах.

Банк России рассматривает различные способы стимулировать интерес банков к установке надежных банкоматов. Например, это может быть введение платности за проведение операций в системе Банка России для банков-нарушителей.

Комментарии 3
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да-да
2 0
Вина жадных банкиров, все убытки они должны компенсировать!
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stek
0 0
Позорная "слава" ростовщиков - это притча во языцех...
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Андрей
2 0
А потом тебя за Nное место и на Колыму за фальшивки и ведь не докажешь потом,и не поменяют нигде,как на дурака посмотрят
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