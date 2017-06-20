Банк России отмечает большое количество вбросов фальшивых купюр в банкоматы.
По словам первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского, причина в том, что кредитные организации экономят на безопасности. Об этом пишет «Российская газета».
Для вброса мошенники используют не только откровенные фальшивки, но и склеенные купюры с использованием ключевых фрагментов подлинных банкнот. Банк России уже не первый раз отмечает стремление банков сэкономить на устройствах по приёму наличных. В результате люди получают фальшивые деньги там, где они этого меньше всего ожидают — в банкоматах.
Банк России рассматривает различные способы стимулировать интерес банков к установке надежных банкоматов. Например, это может быть введение платности за проведение операций в системе Банка России для банков-нарушителей.
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