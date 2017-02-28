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Куда сходить на День города-2017 — советы от ВашГород.ру

Со слезами на глазах: в Новокузнецке зажгли «Свечу памяти»

Сегодня 10:07
229
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

76 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война.

В День памяти и скорби сегодня на Бульвар Героев пришли несколько сотен новокузнечан — ветераны, школьники, их родители, сотрудники администрации.

С наступлением 8 утра на мемориальной стене юные новокузнечане показали начало войны. Её символом стал чёрный дирижёр.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов напомнил о подвиге всех участников войны и поблагодарил всех пришедших. И площадь замерла в минуте молчания. Выступил и ветеран войны Иван Рогинцев: по его мнению, сегодня в мире снова напряжённая обстановка, и россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить возможной трагедии.

Затем новокузнечане у мемориальной стены зажгли свечи в память о героях войны. На глазах у многих стояли слёзы. В заключении бойцы Юнармии, глава города, ветераны и все другие желающие возложили цветы к Вечному огню.

Комментарии 3
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-=mAx=- 1118
1 7
Пока не пнёшь, не полетят. А сами не могли додуматься статью написать про начало ВОВ. Не могли, потому, что историю вы не знаете. И про день скорби по радио услышали.
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1 1
И тут без служителей культа не обошлось!

Еще и на огонь крестятся.
Тьфу, страмота! Показушники!
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Дон Хенаро 43418
0 0
"сегодня в мире снова напряжённая обстановка, и россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить возможной трагедии."
Про "потерпеть" забыл написать, ага...и про "сплотиться" перед лицом звездно-полосатого врага.
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