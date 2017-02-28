76 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война.

В День памяти и скорби сегодня на Бульвар Героев пришли несколько сотен новокузнечан — ветераны, школьники, их родители, сотрудники администрации.

С наступлением 8 утра на мемориальной стене юные новокузнечане показали начало войны. Её символом стал чёрный дирижёр.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов напомнил о подвиге всех участников войны и поблагодарил всех пришедших. И площадь замерла в минуте молчания. Выступил и ветеран войны Иван Рогинцев: по его мнению, сегодня в мире снова напряжённая обстановка, и россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить возможной трагедии.

Затем новокузнечане у мемориальной стены зажгли свечи в память о героях войны. На глазах у многих стояли слёзы. В заключении бойцы Юнармии, глава города, ветераны и все другие желающие возложили цветы к Вечному огню.