Россиянам, которые задолжали за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное жильё.
Такая идея была озвучена депутатами Государственной думы на очередных слушаниях. В комитете по энергетике нижней палаты парламента собираются обсудить данную тему.
Однако ужесточение законов в 2015 году, увеличение штрафов и пени не привело к снижению задолженности населения за коммунальные ресурсы. В итоге ресурсоснабжающие организации предложили ещё ряд мер, в том числе и ограничение неплательщиков в возможности продавать жилье, сообщает «Российская газета».
«Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ», — сообщила юрист Ирина Малиничева.
Также предлагаемая норма вряд ли решит проблему неплатежей. Она наоборот может стать препятствием для тех, кто планировал получить средства от продажи или обмена квартиры и тем самым погасить задолженность по ЖКУ.
Задолженность в регионах достигла колоссальных размеров. Так, в Новосибирской области, по данным на конец 2016 года, общая сумма задолженности за услуги ЖКХ на конец текущего года составила 2,8 миллиарда рублей. А в Кемеровской области это показатель ещё выше — 2,92 миллиарда рублей.
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Раньше отдать долг - это было делом чести, а сейчас обнаглевшие проходимцы и не парятся по этому поводу.
И не надо тут верещать, что все обнищали и пухнут от голода, поэтому не могут платить за коммунальные услуги.
Читаю новость от 15 июня 2017г.:
"Должница из Киселевска долгое время не оплачивала задолженность в размере 150 тысяч рублей.
Однако, узнав, что ей запретили выезд за границу, тут же погасила большую часть долга.
Исполнительное производство в отношении женщины длилось больше года. В декабре 2016 года приставы сообщили женщине, что она не сможет выезжать за границу в связи с временным ограничением.
Женщина испугалась, так как в этом году она собиралась поехать на свадьбу к родственникам.
В марте она заплатила 99 тысяч рублей, а остальная сумма списывалась с ее счета каждый месяц. Сейчас долг полностью погашен, сообщили в пресс-службе УФССП по региону".
Почему-то пенсионеры практически не имеют долгов за коммуналку. Вы бы лучше пиво перестали пить, да шашлыки жрать, вот и деньги будут на коммуналку.
Почему-то пенсионеры практически не имеют долгов за коммуналку. Вы бы лучше пиво перестали пить, да шашлыки жрать, вот и деньги будут на коммуналку.
Почему-то пенсионеры практически не имеют долгов за коммуналку. Вы бы лучше пиво перестали пить, да шашлыки жрать, вот и деньги будут на коммуналку.
Ишь ты ушлый какой ... т
И вообще, за коммуналку заплатить не можешь, а развлечения тебе подавай. Что, скажешь, жизнь одна?
Так и у меня она одна. Так что молчал бы уж про пенсионеров. Правильно написано: пиво не пей и чипсы не ешь и денег хватит на коммуналку. А то на Интернет находишь, потому что, если не заплатишь, то сразу отключат, а на коммуналку не можешь найти.
Да, кстати, многим пенсионерам ещё и на лекарства надо ...