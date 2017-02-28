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Недвижимость и строительство

Некоторым россиянам запретят продавать собственные квартиры

Сегодня 10:15
465
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Upmonitor.ru

Россиянам, которые задолжали за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное жильё.

Такая идея была озвучена депутатами Государственной думы на очередных слушаниях. В комитете по энергетике нижней палаты парламента собираются обсудить данную тему.

Однако ужесточение законов в 2015 году, увеличение штрафов и пени не привело к снижению задолженности населения за коммунальные ресурсы. В итоге ресурсоснабжающие организации предложили ещё ряд мер, в том числе и ограничение неплательщиков в возможности продавать жилье, сообщает «Российская газета».

«Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ», — сообщила юрист Ирина Малиничева.

Также предлагаемая норма вряд ли решит проблему неплатежей. Она наоборот может стать препятствием для тех, кто планировал получить средства от продажи или обмена квартиры и тем самым погасить задолженность по ЖКУ.

Задолженность в регионах достигла колоссальных размеров. Так, в Новосибирской области, по данным на конец 2016 года, общая сумма задолженности за услуги ЖКХ на конец текущего года составила 2,8 миллиарда рублей. А в Кемеровской области это показатель ещё выше — 2,92 миллиарда рублей.

Комментарии 12
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111
8 3
Еще больше поднимайте тарифы, вся Россия будет в долгах за коммуналку!
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........
5 2
Наши люди совсем обнаглели. За коммунальные услуги не хотят платить, долги не отдают - сначала клянчат: пожалуйста, так надо, я через неделю отдам, а потом проходит месяц, два, полгода, год - на тебя же и крысятся, что, мол, ишь ты злыдень какой ...
Раньше отдать долг - это было делом чести, а сейчас обнаглевшие проходимцы и не парятся по этому поводу.
И не надо тут верещать, что все обнищали и пухнут от голода, поэтому не могут платить за коммунальные услуги.

Читаю новость от 15 июня 2017г.:
"Должница из Киселевска долгое время не оплачивала задолженность в размере 150 тысяч рублей.
Однако, узнав, что ей запретили выезд за границу, тут же погасила большую часть долга.
Исполнительное производство в отношении женщины длилось больше года. В декабре 2016 года приставы сообщили женщине, что она не сможет выезжать за границу в связи с временным ограничением.

Женщина испугалась, так как в этом году она собиралась поехать на свадьбу к родственникам.
В марте она заплатила 99 тысяч рублей, а остальная сумма списывалась с ее счета каждый месяц. Сейчас долг полностью погашен, сообщили в пресс-службе УФССП по региону".
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.....
4 4
Еще больше поднимайте тарифы, вся Россия будет в долгах за коммуналку!
Да не надо ля-ля ... В долгах за коммуналку будут преимущественно неработающие бездельники, да те, кто не хочет за неё платить.
Почему-то пенсионеры практически не имеют долгов за коммуналку. Вы бы лучше пиво перестали пить, да шашлыки жрать, вот и деньги будут на коммуналку.
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Ветер перемен...
5 4
ЕРовские дебилы,зарплату людям поднять надо,а не законы ужесточать!!! ЗАРПЛАТУ Б...Ь!!! Но теперь можете не щекотиться,все равно вас скоро не будет. Всё,вы уроды,последний год у власти.
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Андрей
1 2
Судебные приставы сами отберут и продадут,копите долги дальше
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Андрей
0 1
Судебные приставы сами отберут и продадут,копите долги дальше
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Андрей
3 4
Да не надо ля-ля ... В долгах за коммуналку будут преимущественно неработающие бездельники, да те, кто не хочет за неё платить.
Почему-то пенсионеры практически не имеют долгов за коммуналку. Вы бы лучше пиво перестали пить, да шашлыки жрать, вот и деньги будут на коммуналку.
Хаха,пенсионеры не в ипотеках,детей маленьких нет и развлечений им никаких не надо,только заплатить поборы и на продукты
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Vasya
1 2
Збс!!! нет чтобы создать рабочие места, пересмотреть тарифы, убрать капремонт, они только и ищут как бы ужесточить законодательство и задушить народ полностью!
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Ветер перемен...
0 4
Да не надо ля-ля ... В долгах за коммуналку будут преимущественно неработающие бездельники, да те, кто не хочет за неё платить.
Почему-то пенсионеры практически не имеют долгов за коммуналку. Вы бы лучше пиво перестали пить, да шашлыки жрать, вот и деньги будут на коммуналку.
Это Вам не надо ля-ля! Пенсионерам куда деньги тратить? Они себе на золотые гробы копят,у них почти не забот,ни хлопот. Только по больницам шастают,и то из-за скукоты. А молодым нужно и детей простить,и кредиты платить,за школы,детсады,есть хоть какую-то еду, а за оплаты ни)(еRа не поднимают,цены на всё растут. И почему мы должны себе отказывать в пиве и шашлыках? Что за бред? Мы что,не люди что-ли? Эти мрази Единорасовские себе дворцы,яхты,виноградники приобрели на сворованные У НАС деньги,а мы себе не имеем права позволить расслабиться чуток? }8-(
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222
1 0
ЕРовские дебилы,зарплату людям поднять надо,а не законы ужесточать!!! ЗАРПЛАТУ Б...Ь!!! Но теперь можете не щекотиться,все равно вас скоро не будет. Всё,вы уроды,последний год у власти.
Какой ты смешной. И злобный. И глупость с необразованностью ничем не скроешь. Адская смесь чего-то с чем-то.
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Ветер перемен...
0 1
Какой ты смешной. И злобный. И глупость с необразованностью ничем не скроешь. Адская смесь чего-то с чем-то.
Иди на )(yi тролль Сити-Новский!
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пенсионерка
0 1
Хаха,пенсионеры не в ипотеках,детей маленьких нет и развлечений им никаких не надо,только заплатить поборы и на продукты
А может надо? Съездить, например, мир посмотреть. Всю жизнь работали, а на пенсии можно было бы и съездить.
Ишь ты ушлый какой ... т
И вообще, за коммуналку заплатить не можешь, а развлечения тебе подавай. Что, скажешь, жизнь одна?
Так и у меня она одна. Так что молчал бы уж про пенсионеров. Правильно написано: пиво не пей и чипсы не ешь и денег хватит на коммуналку. А то на Интернет находишь, потому что, если не заплатишь, то сразу отключат, а на коммуналку не можешь найти.
Да, кстати, многим пенсионерам ещё и на лекарства надо ...
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