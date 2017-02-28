Россиянам, которые задолжали за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное жильё.

Такая идея была озвучена депутатами Государственной думы на очередных слушаниях. В комитете по энергетике нижней палаты парламента собираются обсудить данную тему.

Однако ужесточение законов в 2015 году, увеличение штрафов и пени не привело к снижению задолженности населения за коммунальные ресурсы. В итоге ресурсоснабжающие организации предложили ещё ряд мер, в том числе и ограничение неплательщиков в возможности продавать жилье, сообщает «Российская газета».

«Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ», — сообщила юрист Ирина Малиничева.

Также предлагаемая норма вряд ли решит проблему неплатежей. Она наоборот может стать препятствием для тех, кто планировал получить средства от продажи или обмена квартиры и тем самым погасить задолженность по ЖКУ.

Задолженность в регионах достигла колоссальных размеров. Так, в Новосибирской области, по данным на конец 2016 года, общая сумма задолженности за услуги ЖКХ на конец текущего года составила 2,8 миллиарда рублей. А в Кемеровской области это показатель ещё выше — 2,92 миллиарда рублей.